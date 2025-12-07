EN VIVO Lluvias en Bogotá hoy, Día de Velitas | Reportan precipitaciones en varias localidades

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había anticipado que en el panorama para este domingo 7 de diciembre, fecha central de la celebración del Día de Velitas en Colombia, se esperan lluvias dispersas tanto en el litoral Pacífico como en el Caribe.

Para Bogotá, por su parte, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) pronosticó que durante la mañana de este domingo se presenten condiciones secas en la ciudad, con nubosidad variable y cortos intervalos de sol, sin descartar algunas lloviznas o lluvias ligeras en sectores de Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Bosa. En horas de la tarde, conforme con la entidad, sí se espera el incremento "de la nubosidad con lluvias de variada intensidad, especialmente en sectores del norte, sur y oriente de la ciudad, en las localidades de Usaquén, Suba, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme". De igual forma, se indicó que para el resto de la capital se anticipan "condiciones nubosas con lloviznas esporádicas".

2:30 P. m. | Reportan lluvias en tres localidades

Tras una mañana con tiempo seco, la Secretaría de Movilidad registró lluvias tres puntos de la capital. Este es el reporte, de acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, que indica en qué localidad se presentan precipitaciones a la hora:

Chapinero

Suba

Usaquén

