Temblor hoy en Colombia| Reportan sismo la noche de este 7 de diciembre, Día de Velitas: detalles

Durante la noche de este sábado 7 de diciembre, cuando en varias regiones del país se celebraban las tradicionales actividades del Día de Velitas, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un nuevo movimiento sísmico con epicentro en el departamento de Santander. El evento telúrico fue reportado a las 7:20 p. m. y quedó consignado en los sistemas oficiales de monitoreo como un temblor de magnitud 3.4. La entidad precisó que el origen se ubicó a 6,77 grados de latitud y -73,13 de longitud, un punto correspondiente al municipio de Los Santos, una zona donde con frecuencia se producen movimientos similares debido a la actividad del nido sísmico de la región.

El reporte técnico indicó que el sismo tuvo una profundidad de 144 kilómetros y fue verificado mediante 78 estaciones. El estado del registro fue catalogado como manual, con una brecha de 66 grados. Según la información oficial, los municipios más cercanos al epicentro y que llegaron a sentirlo fueron Los Santos, a 4 kilómetros; Jordán, ubicado a 6 kilómetros; y Aratoca, a 15 kilómetros. Aunque el evento fue percibido por algunos habitantes de la zona, no se notificaron daños materiales ni afectaciones humanas.

La entidad recordó que clasifica los temblores de acuerdo con la profundidad a la que se originan. Según esta categorización, “los superficiales son aquellos que tienen mayor probabilidad de generar daños”. También se destaca que los sismos se agrupan en tres rangos: superficiales, de 0 a 30 kilómetros; intermedios, entre 30 y 120; y profundos, aquellos que superan los 120 kilómetros. En este caso, el movimiento registrado se ubicó dentro del grupo de los profundos, lo cual suele disminuir la posibilidad de impactos en superficie pese a que pueda sentirse en diferentes puntos de la región.



El registro de la noche de este sábado se suma al monitoreo permanente que adelanta el SGC en todo el territorio nacional. La entidad ha señalado en múltiples ocasiones que los reportes manuales, como el de este evento, forman parte del proceso de verificación continua que complementa los datos automáticos generados por las estaciones distribuidas en el país. En este contexto, el organismo destaca la importancia de que los ciudadanos envíen información a través del formulario oficial disponible para reportar si sintieron un temblor, lo que permite enriquecer los datos técnicos con la percepción humana en distintos municipios.



El monitoreo de este tipo de movimientos es clave para comprender la actividad sísmica en zonas como el oriente colombiano, donde se encuentra uno de los nidos sísmicos más reconocidos en América Latina. Allí, eventos como el reportado en la noche del 7 de diciembre suelen ser detectados por las redes nacionales incluso cuando no alcanzan intensidades significativas.

El sismo de este sábado coincidió con una jornada en la que miles de familias participaban en actividades nocturnas debido al inicio de la temporada decembrina. Aunque no hubo reportes de alarma generalizada, los ciudadanos que percibieron el movimiento buscaron confirmar la información en las plataformas oficiales del SGC. La entidad reiteró que, para obtener datos verificados, es fundamental consultar los comunicados oficiales, que se actualizan en tiempo real y ofrecen detalles sobre magnitud, localización y profundidad.



Alerta sísmica de Google: ¿cómo activar la opción en su celular?

Se debe destacar que existe herramientas de alerta adicionales para conocer información de sismos que se pueden habilitar en sus dispositivos Android el sistema de notificaciones de terremotos desarrollado por Google. Esta tecnología, que funciona mediante sensores de los teléfonos móviles y redes sísmicas internacionales, permite recibir avisos cuando se detecta actividad sísmica significativa en las cercanías.

Para activar esta función, es necesario contar con conexión a internet. Los pasos incluyen ingresar a la sección de configuración del teléfono, dirigirse a la categoría llamada “Seguridad y emergencia”, o, en caso de que el modelo no muestre esta opción, acceder a “Ubicación”, luego seleccionar “Avanzado” y posteriormente “Alertas de terremotos”. Una vez allí, basta con activar el interruptor correspondiente para habilitar las notificaciones. Estos son los pasos:



Ingrese a la sección de 'Configuración' o 'Ajustes' del dispositivo Android.

Diríjase a la opción llamada 'Seguridad y emergencia'.

Si su modelo no presenta esa opción, acceda a 'Ubicación', luego pulse en 'Avanzado' y posteriormente en 'Alertas de terremotos'.

Active la función deslizando el interruptor correspondiente.

