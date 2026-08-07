Las claves del primer discurso de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella ofreció su primer discurso como el presidente 43 de Colombia, sucediendo a Gustavo Petro, que ya abandonó la Casa de Nariño. El actual jefe de Estado se posesionó en Cali, en el auditorio Arena USC, siendo la primera vez que este acto protocolario se lleva a cabo fuera de Bogotá, capital del país. (Lea también: Abelardo de la Espriella jura como el presidente 43 de Colombia)

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El presidente llegó después de las cuatro de la tarde al recinto y el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le tomó juramento y le impuso la banda con la que se hizo oficial el inicio de su gobierno. Acto seguido, el nuevo jefe de Estado tomó juramento al vicepresidente José Manuel Restrepo. Para ese momento del protocolo estuvo acompañado de Luis Felipe Yagüé, el vendedor de panela al que un hombre rechazó comprarle su producto por haber votado por el gobernante, quien invitó a este emprendedor.

Tras el discurso ofrecido por el senador Henríquez, Maía, que al comienzo de la posesión entonó el Himno Nacional, cantó Aleluya, y posteriormente clérigos de distintas religiones ofrecieron palabras para pedir por el éxito del futuro mandatario por el bienestar del país. De la Espriella salió en ese momento del recinto para dirigirse al Batallón Pichincha, donde se dirigió por primera vez al país como presidente. Allí también le envió un saludo especial al señor Yagüé: "Me honra con su presencia". (Lea también: El abrazo de Luis Felipe Yagüé, vendedor de panela, con el presidente Abelardo de la Espriella)



“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden”

“Me es imprescindible iniciar estas palabras elevando desde esta tribuna de la República un sentimiento de profunda gratitud a nuestro señor Jesucristo por bendecir a Colombia y por no haber apartado jamás su mirada providente de esta tierra bendita”, expresó al inicio de sus palabras, en un discurso que duró 1 hora y 17 minutos.



Aseguró que “tiene un inmenso significado que esta posesión presidencial se celebre en el cantón militar Pichincha. Este lugar honra a quienes conquistaron la libertad y simboliza la presencia de una fuerza pública llamada a custodiarla. (…) El nombre de Pichincha y la memoria de Joaquín de Caicedo y Cuero nos recuerdan que la independencia de una nación no se conserva en los libros de la historia, debe afirmarse y defenderse cada día mediante el valor, la disciplina y el respeto por la ley. Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional y capital de un departamento que ha padecido el azote del terrorismo, del narcotráfico y del accionar de los violentos, envío un mensaje firme al pueblo colombiano: ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Seré el presidente de todos los colombianos, de quienes me honraron con su voto y de quienes, en ejercicio de su libertad, depositaron su confianza en otras opciones políticas”.



"Someterse o enfrentar a la Fuerza Pública": mensaje a grupos ilegales

De la Espriella aseguró que recuperará la seguridad, por lo que prometió "derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia". Por ello, le impartió "a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales, sus integrantes. Los integrantes de las bandas criminales y el narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública. Que no se equivoquen, el Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano".



Asimismo, reiteró que "la erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, si no arrancándola de la tierra donde hoy alimenta la violencia y el crimen. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente. Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos ilícitos. La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción, ha destrozado nuestras selvas, desplazado a nuestros campesinos y ha sido el combustible para el narcoterrorismo. La coca dará pasó al coco, al cacao, al café al maíz, a la palma y a una agricultura honrada, próspera y libre en la Patria Milagro".



El presidente aseguró que "no habrá un solo espacio de nuestro territorio donde los delincuentes puedan sentirse a salvo. Hago mías las palabras de Winston Churchill: 'La victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror, la victoria por largo y duro que sea el camino porque sin la victoria no hay supervivencia'". Para ello, dijo que "en las próximas horas mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas con el propósito de dotar a nuestra gloriosa fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble, el Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice; en la era del Tigre será contundente y certero contra el crimen". Además, dijo que "se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo".



El futuro de la JEP

“El pueblo colombiano conoce mi posición frente a la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, lo expresé con claridad a lo largo de la campaña. Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo, no puede aceptar bajo ninguna circunstancia que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia frente a quienes derramaron la sangre de cientos de miles de compatriotas. Respetaré el orden jurídico vigente, sin que ello signifique renunciar al deber de revisar, con absoluto rigor, la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”, manifestó al respecto.

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A la posesión asistieron diez jefes de Estado, dos vicepresidentes, 15 ministros de Relaciones Exteriores, así como altas autoridades nacionales e invitados especiales de la comunidad internacional, incluido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El rey Felipe VI de España encabeza la lista de dignatarios internacionales en la que también figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura, entre otras autoridades.



Independencia de poderes

Al respecto, De la Espriella recordó que “la Constitución distribuyó el poder para evitar su concentración, pero también para garantizar la estabilidad de la República. Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público porque así me lo exige mi formación académica, mi trayectoria profesional y mi visión del Estado”. Aseveró que “no habrá acuerdos personales ni negociaciones ocultas. El diálogo será institucional bajo el escrutinio permanente de los colombianos para que conozcan las iniciativas del gobierno y las decisiones que sobre ellas adopte el honorable Congreso de la República”.

Al hablar de la Rama Judicial, el presidente indicó que “la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado encarnan las más altas garantías de la nación; a ellas corresponde asegurar la supremacía de la Constitución y someter la actuación del Estado al imperio de la ley; de la autonomía y de la autoridad de la justicia depende la estabilidad institucional de la patria. Mi gobierno no va a interferir, no va jamás a atacar o a desafiar a los jueces, nunca los señalaré ni pretenderé invadir competencias que la Constitución le ha confiado a otras autoridades. Mi relación judicial y personal con la rama estará regida por la colaboración armónica y el respeto recíproco”.



No convocará una constituyente

“Quiero ser igualmente inequívoco: en mi gobierno no se abrirá camino a ninguna constituyente de ninguna naturaleza. No creo en asambleas convocadas para alterar las reglas de la República, prolongar el ejercicio del poder o rehacer las instituciones al capricho de quienes gobiernan. Thomas Jefferson advirtió que nunca faltarán dificultades reales capaces de servir como pretexto para prolongar el ejercicio del poder. Como decía Jefferson, ninguna excusa debía prevalecer sobre el principio republicano de la rotación. En Colombia tampoco habrá excusas, gobernaré durante los cuatro años que ordena la Constitución. Trabajaré cada uno de sus días y cada una de sus noches. Cuatro años son más que suficientes para cumplir el programa que recibió el respaldo de mis compatriotas. Al concluir este término entregaré la Presidencia con las instituciones fortalecidas y la conciencia de haber consagrado cada hora al servicio de Colombia”, expresó De la Espriella.



Proyecto contra la corrupción

Según el presidente, “existe otro gran enemigo menos visible y no por ello menos destructivo: la corrupción. Los que se apropian del dinero del pueblo son unos forajidos que atentan contra el bienestar de todos los colombianos. Los cuatro años que hoy concluyen estuvieron marcados por un manejo inaceptable de los recursos públicos. El erario fue tratado con una irresponsabilidad que indigna a cualquier ciudadano honrado. La contratación pública dejó de servir al interés general para convertirse en vehículo de exfoliación. Mientras millones de compatriotas cumplían con sus obligaciones tributarias desde el alto gobierno trataron esos recursos como un botín propio. Eso se ha acabado en la era del Tigre”.



Añadió que “hoy mismo ordenaré la implementación de herramientas modernas para prevenir, detectar y perseguir el uso indebido de los recursos públicos”, sentenciando que “no voy a tolerar ningún escándalo de corrupción por pequeño que sea. Se acabó la corrupción y viene la prosperidad para el pueblo colombiano”.

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Por otro lado, dijo que “desde el día de mi victoria mi equipo emprendió la tarea de documentar el vasto entramado de corrupción que deja el gobierno saliente. Toda la información y las evidencias serán puestas en conocimiento de las autoridades judiciales y de los organismos de control competentes. Acudiré a la justicia de otros estados y a los mecanismos de cooperación internacional porque las fronteras no pueden convertirse en refugio para quienes pretenden esconder el producto de la corrupción. Que lo oigan bien quienes saquearon a Colombia, no habrá impunidad, no habrá escondiete en el que pueda evadir la consecuencia de sus actos, los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia”.



“El impuesto al patrimonio será eliminado”

De la Espriella anunció que “en las próximas horas firmaré el decreto de congelamiento del gasto público; el régimen que ha abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto con base en un endeudamiento que debilitó las finanzas nacionales”. Indicó que “la austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado, tengan la certeza de que los programas dirigidos a la población más vulnerable serán preservados en la era del Tigre” por lo que, según él, “desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados que han desviado recursos destinados a quienes verdaderamente lo necesitan”.

Por otro lado, les expresó “a los empresarios de Colombia -grandes medianos y pequeños- que este gobierno será su aliado. Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo”, por lo que “mi gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo. Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo. Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente en ejercicio: el impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza”.

Asimismo, les dijo a quienes “desde la informalidad salen cada mañana a trabajar honradamente para sostener a sus familias: este gobierno se esforzará para abrirles las puertas de la formalidad, del crédito y de nuevas oportunidades para ustedes”.



“Recuperar Ecopetrol será una prioridad”

El mandatario aseguró que Ecopetrol “fue alevosamente depredada durante los cuatro años que hoy concluyen. Sus utilidades pasaron de $32 billones en 2022 a $9 billones el año pasado. Perdió la nación, pero también perdieron cientos de miles de compatriotas que invirtieron sus ahorros en esa compañía. Recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno”. Para ello, explicó, “impulsaré una política firme de exploración y producción de hidrocarburos. Anuncio que se autorizará bajo los más altos estándares técnicos y ambientales el desarrollo del fracking responsable y sostenible. Gracias a esta decisión podremos garantizar nuestra seguridad energética y evitaremos que continúe el empobrecimiento sistemático de nuestro país”.

“Recuperaremos la solidez de Ecopetrol, ampliaremos nuestras reservas estratégicas y aseguraremos el abastecimiento de petróleo y gas atrayendo la inversión a ese importante sector de la economía colombiana”, dijo.

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Sobre la crisis energética, expresó que recibe el sistema “con reservas insuficientes, proyectos fundamentales paralizados o retrasados y una demanda que crece a un ritmo superior a nuestra capacidad de generación. La irresponsabilidad de estos años puso en grave riesgo la seguridad energética del país; el fenómeno de El Niño no da espera. Para superarlo es imperativo implementar soluciones urgentes. He dado instrucciones para que se adopten las decisiones regulatorias y de inversión necesarias para recuperar el margen de seguridad, aceleración de proyectos estratégicos y evitar la amenaza del racionamiento o apagones. Le anuncio al país que fortaleceré la generación térmica, protegeré los embalses y voy a diversificar la matriz energética para reducir nuestra vulnerabilidad frente a las sequías que se avecinan”.



Campo de Colombia

Según De la Espriella, le dará "al mundo rural el crédito, la asistencia técnica, vías, conectividad, seguridad, presencia efectiva del Estado y una comercialización justa. El programa Cosecha Solidaria que emprendí como particular en la pandemia será convertido en una política de este gobierno. La Orinoquía colombiana será nuestro mato grosso con vocación a convertirse en una despensa agrícola mundial que garantizará nuestra soberanía alimentaria. Pero además, será el motor del crecimiento económico de la Patria Milagro. Campesinos de la patria, ustedes dejarán de sobrevivir para empezar a prosperar, encontrarán en mí un aliado permanente en la defensa de sus derechos. Tengan la certeza de que cuando el campo se levante con él renacerá una parte esencial de la República de Colombia".



Salud y educación

Para De la Espriella, “la situación que hoy atraviesa nuestro sistema de salud es la dolorosa consecuencia de decisiones equivocadas que deterioraron el servicio que deben recibir millones de compatriotas. El gobierno del Tigre no asumirá el asunto de la salud con tesis ideológicas. Llego con la determinación de corregir lo que sea necesario, lo que sea menester, recuperar lo que se ha deteriorado y fortalecer todo aquello que sirva al bienestar de la gente. Mi propósito irrenunciable es que ningún colombiano vuelva a sentir que en el momento de mayor angustia quedó solo frente a una enfermedad”.

En cuando a la educación, el presidente expresó que “alcanzaremos la excelencia académica, dignificaremos la labor de nuestros maestros, fortaleceremos la educación técnica, tecnológica y universitaria; impulsaremos la investigación, la ciencia y la innovación. Queremos formar ciudadanos íntegros y profesionales altamente calificados, capaces de responder a las exigencias del mundo contemporáneo, de crear empresa, de generar empleo, aportar al desarrollo y encontrar en Colombia oportunidades para realizar su proyecto de vida”.



Escudo de las Américas

El mandatario informó que su “gobierno impulsará una estrecha articulación internacional en materia de inteligencia, seguridad, justicia y persecución de las finanzas criminales. Uno de mis primeros actos de gobierno al finalizar esta ceremonia será suscribir el Escudo de las Américas, una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres frente a las amenazas que afectan la seguridad nacional y regional. Ningún estado puede derrotar por sí solo estructuras que operan a escala global”. (Lea también: EE. UU. anuncia 1.000 millones de dólares para Colombia: deberá ser aprobado por su Congreso)



Cadena perpetua para criminales que agredan a mujeres y niños

"Proteger a las mujeres y a los niños constituye uno de los deberes más elevados del Estado. La manera como una sociedad los acompaña revela su verdadero compromiso con la dignidad humana. Ninguna mujer puede vivir bajo el temor de la violencia, ningún niño puede crecer privado del amor, del cuidado y de las oportunidades necesarias para desarrollar los talentos que Dios le concedió. Mi gobierno no tolerará ninguna forma de violencia contra mujeres y niños. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos. Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua", expresó el mandatario.

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