“Se construirán megacárceles”: el anuncio de Abelardo de la Espriella en su primer discurso

Entre los pilares del nuevo Gobierno está el de la seguridad. De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella -durante su primer discurso tras la investidura- manifestó que “la era del ‘tigre’ será contundente y certero contra el crimen”. Desde el batallón Pichincha de Cali, esbozó los principales retos y políticas para estos cuatro años.

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De la Espriella hizo especial énfasis en recuperar la seguridad del país y tardó varios minutos ahondando en lo que serán algunas de sus políticas. “La autoridad, queridos compatriotas, tampoco termina con la captura de los delincuentes”, mencionó el mandatario, quien prosiguió mencionando que “se construirán megacárceles”.

Sobre estos nuevos espacios de detención, De la Espriella señaló que esas construcciones estarán “destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.



En otro punto, les envió un mensaje a los militares y policías colombianos, a quienes les manifestó que “tengan la certeza de que este gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia; se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”. Agregó que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas “tendrán a un defensor de todas las horas. En sus manos está una parte esencial de la construcción de la ‘Patria Milagro’”.



De la Espriella anunció fumigación con herbicidas de última generación

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El mandatario, que durante la campaña prometió una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales, aseveró que "la opción del diálogo está completamente agotada", en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales de varios de sus antecesores.

"El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice", continuó en su discurso frente a un centenar de uniformados.

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En esa línea, De la Espriella aseguró que durante su mandato volverán las fumigaciones contra los cultivos ilícitos y defendió el uso de herbicidas que, según dijo, no afectarán la salud humana ni el medio ambiente.

"Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente", dijo, e insistió en que "la coca ha traído muerte, corrupción y destrucción" y ha destrozado las selvas, desplazado a los campesinos y ha sido "el combustible para el narcoterrorismo" en Colombia.

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