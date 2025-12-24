Autoridades investigan muerte de cuatro personas por presunta fuga de gas en Facatativá

Lo que parecía un día tranquilo para la comunidad del municipio de Facatativá, Cundinamarca, se vio abruptamente ensombrecido por una tragedia que conmocionó a sus habitantes, luego de que cuatro personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda, en un hecho que, de manera preliminar, estaría relacionado con una intoxicación por gas.



De acuerdo con lo informado por Blu Radio,el hallazgo se habría registrado en la noche del martes 23 de diciembre, cuando un familiar de las víctimas decidió acudir al inmueble tras varias horas sin lograr establecer contacto con ellas. Al ingresar, percibió un fuerte olor a gas que se extendía por la vivienda y, segundos después, encontró a las cuatro personas inconscientes. De inmediato pidió ayuda a vecinos del sector y alertó a las autoridades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Unidades de la Policía Nacional, junto con organismos de socorro y personal de emergencias, llegaron al lugar para atender la situación. Tras confirmar que los cuatro ocupantes no presentaban signos vitales, la zona fue acordonada mientras se activaban los protocolos correspondientes. La escena generó consternación entre los residentes del sector.

Las víctimas eran cuatro adultos de nacionalidad venezolana, quienes residían en la vivienda desde hacía algún tiempo. De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, no se encontraron señales de violencia, forcejeo ni desorden al interior del inmueble, lo que permitió descartar, en una primera instancia, la intervención de terceros.



Las investigaciones preliminares apuntan a una posible intoxicación accidental por acumulación de gas al interior de la vivienda. Frente a este hecho, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, se pronunció y señaló que “cuatro personas jóvenes entre 20 y 30 años de edad perdieron su vida intoxicados por inhalación de gases peligrosos”.



El mandatario departamental también indicó que, según la información conocida hasta el momento, las víctimas habrían estado consumiendo bebidas embriagantes antes de la emergencia. “Estaban consumiendo licor, se quedan dormidos, la estufa por alguna razón estaba prendida”, afirmó. De acuerdo con la versión, el gas continuó saliendo sin ser percibido por los ocupantes del inmueble, lo que generó una peligrosa acumulación en un espacio cerrado.

Publicidad

No obstante, las autoridades recalcaron que esta hipótesis deberá ser confirmada por los análisis técnicos y forenses que adelantan los investigadores asignados al caso. Mientras tanto se desconocen las identidades de las personas que perdieron la vida.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el levantamiento de los cuerpos y recopilaron elementos clave para esclarecer lo ocurrido. La vivienda permanece bajo custodia judicial mientras se completan los peritajes que permitirán establecer con precisión las causas de las muertes.

#EnDesarrollo El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que los 4 adultos que murieron en Facatativá al parecer por inhalación de gas tenían entre 20 y 30 años de edad y que según las primeras Investigaciones habrían estado consumiendo licor desde el pasado domingo… pic.twitter.com/zhaIpviRAt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 24, 2025

Publicidad

¿Qué hacer ante una posible fuga de gas?

Actúe de inmediato y mantenga la calma



Evite generar chispas: no encienda ni apague interruptores, no utilice teléfonos móviles, fósforos, encendedores, timbres ni ningún aparato eléctrico dentro del lugar afectado.

no encienda ni apague interruptores, no utilice teléfonos móviles, fósforos, encendedores, timbres ni ningún aparato eléctrico dentro del lugar afectado. Ventile el espacio: abra puertas y ventanas para permitir la dispersión del gas acumulado.

abra puertas y ventanas para permitir la dispersión del gas acumulado. Corte el suministro: cierre de inmediato la llave principal del gas o la válvula del cilindro, si es posible hacerlo de forma segura.

cierre de inmediato la llave principal del gas o la válvula del cilindro, si es posible hacerlo de forma segura. Evacúe el área: abandone el inmueble de manera inmediata y mantenga a las personas alejadas del lugar.

abandone el inmueble de manera inmediata y mantenga a las personas alejadas del lugar. Reporte la emergencia: desde un sitio seguro, comuníquese con los organismos de emergencia o con su proveedor de gas. Puede llamar a la línea 123 para contactar a los bomberos..

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL