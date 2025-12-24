En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Autoridades investigan muerte de cuatro personas por presunta fuga de gas en Facatativá

Autoridades investigan muerte de cuatro personas por presunta fuga de gas en Facatativá

Se conoce que las personas, quienes eran de nacionalidad venezolana, estaban en estado de alicoramiento. El gobernador de Cundinamarca confirmó la noticia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 24 de dic, 2025
Autoridades investigan muerte de cuatro personas por presunta fuga de gas en Facatativá
Las personas habrían dejado una estufa encendida antes de irse a dormir.
Canva

