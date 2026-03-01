Tiroteo en bar de Texas, investigado como acto terrorista, deja tres muertos y más de diez heridos

Tres personas murieron y por lo menos 18 resultaron heridas tras un tiroteo en un bar en Austin, Texas, en EE. UU., que está siendo investigado como posible acto terrorista, según informaron este domingo 1 de marzo las autoridades.

El incidente tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada, hora local, en una popular zona de bares universitarios. El sospechoso, que fue abatido por los agentes que respondieron al tiroteo, había estado rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, según informó la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, en una rueda de prensa.



Cronología del tiroteo en Texas

"Prendió las luces de parqueo, bajó la ventana y empezó a disparar desde el auto con una pistola, hiriendo a varias personas que estaban en el patio del bar", explicó Davis. Después, continuó la agente, se bajó del vehículo y siguió disparando.

Los agentes "se enfrentaron al individuo con un arma y tres de nuestros oficiales respondieron al fuego, matando al sospechoso", dijo Davis.



Los al menos 18 heridos fueron trasladados a hospitales locales y tres de ellos se encuentran en estado crítico, señalaron las autoridades.



El FBI está trabajando con la policía local en la investigación y encontraron "indicios" en el coche del sospecho que apuntan a "posibles vínculos terroristas", según indicó el agente especial Alex Doran en la rueda de prensa. (Lea también: ¿Por qué Estados Unidos e Israel atacan a Irán? Cronología para entender el conflicto)



Lo que se sabe del autor del tiroteo en Texas

El sospechoso, de acuerdo con la cadena NBC, es un ciudadano estadounidense de origen senegalés que ha vivido en el país por más de 15 años.

Información publicada por la agencia AFP indica que el hombre había expresado "sentimientos prorrégimen iraní" en las redes sociales, según el Grupo de Inteligencia SITE. La organización, que vigila a los grupos yihadistas, identificó al agresor, asesinado a tiros por la policía, como Ndiaga Diagne.

El representante Chip Roy, miembro republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, publicó en X una fotografía del supuesto pistolero sosteniendo un rifle y vistiendo una sudadera que dice "Propiedad de Alá".

SITE dijo que Diagne había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense" en publicaciones de Facebook que datan de 2017 y había publicado una foto de él mismo sosteniendo lo que parece ser un rifle de asalto. (Lea también: Así anunció televisión iraní la muerte del líder supremo Alí Jamenei, dando fin a las especulaciones)

El gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, expresó en un comunicado que "Texas está de luto" y agregó que su oficina ha estado en contacto con la alcaldía de Austin y el Departamento de Seguridad Pública para "garantizar que se desplieguen todos los recursos y asistencia necesarios".

"A cualquiera que esté pensando en aprovechar el conflicto actual en el Medio Oriente para amenazar a Texas o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda con claridad: Texas responderá con una fuerza decisiva y contundente para proteger a nuestro estado", agregó el gobernador.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, reconoció por su parte que el incidente representa un "momento extremadamente difícil y traumático" para la ciudad y resaltó la labor de la policía local.

"A los 57 segundos de realizarse las primeras llamadas de emergencia, nuestros profesionales de Servicios Médico de Emergencia (EMS, en inglés) ya estaban en el lugar atendiendo a las personas", escribió en su cuenta de la plataforma X.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP