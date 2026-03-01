Angustia por colombiana desaparecida en Madrid junto a su pareja: familia pide ayuda para hallarlos

La angustia crece entre familiares y allegados de Ivonne Maritza Pulido Salgado, una ciudadana colombiana residente en Madrid, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 17 de febrero de 2026. Junto a ella también se encuentra desaparecido su pareja, Johan Alfredo Romero Pérez, ciudadano venezolano. Desde hace una semana no existe comunicación con ninguno de los dos, situación que ha generado profunda preocupación por su integridad y bienestar.



La denuncia fue realizada por una amiga cercana de Ivonne, quien solicitó difundir el caso ante la falta de respuestas claras por parte de algunas autoridades. Según explicó, los allegados han activado rutas institucionales tanto en Colombia como en España, pero aseguran que hasta el momento no han recibido información concluyente sobre su ubicación o estado.

“Desde hace una semana no sabemos nada de ellos”, afirmó, resaltando que los teléfonos permanecen apagados o envían directamente a buzón de voz y que los mensajes enviados por WhatsApp no han sido recibidos.

Ivonne Maritza Pulido Salgado está identificada con cédula de ciudadanía colombiana número 52.739.235 y en España NIE Y9389533G. De acuerdo con la información suministrada por su entorno cercano, residía en la Calle Noviembre 58, Puerta 1, Apartamento 209, en la capital española.



Según su familia, el último contacto con ella ocurrió mediante videollamada el 17 de febrero, fecha desde la cual no se ha vuelto a tener ninguna señal directa de comunicación.



Su pareja, Johan Alfredo Romero Pérez, ciudadano venezolano, convivía con ella en el mismo domicilio. Su número telefónico, aportado por los denunciantes, tampoco registra actividad reciente. Ambos dejaron de responder simultáneamente, lo que incrementó la alerta entre amigos y familiares, quienes destacan que esta ausencia repentina no corresponde con los hábitos de comunicación que mantenían con su círculo cercano.

El 27 de febrero, personas allegadas intentaron activar mecanismos institucionales ante la Policía Nacional, específicamente en la Comisaría del Distrito de San Blas. Sin embargo, según relataron, se les indicó que no podían recibir la denuncia al no tratarse de familiares directos, a pesar de tratarse de una mujer migrante que no cuenta con red de apoyo familiar en España. En ese momento, señalan, se les manifestó que “sabían que estaba viva”, pero que no podían proporcionar más información por ser una persona adulta.

Posteriormente, y ante la insistencia de la familia desde el exterior, la hermana de Ivonne intentó establecer unacomunicación telefónica con la estación policial, pero, según la denuncia, la llamada fue finalizada tras solicitar que dejaran de insistir. Esta respuesta aumentó la sensación de desprotección entre los allegados, quienes temen que el paso del tiempo complique la localización de la pareja.

Ante la falta de resultados iniciales, ese mismo 27 de febrero se logró interponer una denuncia formal ante el Ministerio del Interior- Dirección General de la Policía, desde la dependencia de Pozuelo de Alarcón. Funcionarios acudieron al domicilio registrado de Ivonne, pero no ingresaron al inmueble y no lograron ubicarla. La denuncia fue presentada por Laura María Vela Zapata, residente en Madrid, quien ha servido como contacto directo para las autoridades y el entorno cercano.

Actualmente no existe verificación oficial sobre el estado o ubicación de Ivonne Maritza Pulido Salgado ni de Johan Alfredo Romero Pérez. La ausencia total de comunicación con familiares y amigos mantiene en alerta a sus seres queridos, quienes insisten en que esta situación es completamente atípica y que el paso del tiempo pueden ser determinantes para conocer su paradero.

Quienes lideran la búsqueda hacen un llamado urgente a las autoridades competentes y a la ciudadanía para ayudar a difundir la información que permita establecer su paradero. Cualquier dato relevante puede ser comunicado a las autoridades en Colombia y en España. La familia y amigos reiteran que su única intención es confirmar que ambos se encuentran a salvo y poder restablecer el contacto lo antes posible.

