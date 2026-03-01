Temblor de magnitud 5.3 sacude a Colombia este 1 de marzo: epicentro y profundidad

Colombia despertó este domingo 1 de marzo de 2026 con un nuevo movimiento telúrico que se sintió en varios municipios del nororiente del país. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), un temblor hoy de magnitud 5,3 ocurrió a las 5:12:51 a. m. (hora local), con epicentro en el municipio de Salazar, Norte de Santander.
El evento fue registrado bajo el ID SGC2026efcedg, localizado en las coordenadas 7.71° de latitud y -72.91° de longitud, a una profundidad de 179 kilómetros, una característica que según el SGC permite que el movimiento se perciba en amplias zonas del país, aunque disminuye el riesgo de daños severos en superficie. Este sismo fue detectado por 80 estaciones sísmicas, con un procesamiento manual que alcanzó un RMS de 0.6 segundos y un gap de 80°.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-03-01, 05:12 hora local Magnitud 5.3, Profundidad 179 km, Salazar - Norte de Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/XrSQ75fpUp— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 1, 2026
Municipios más cercanos al epicentro del temblor hoy
El epicentro se ubicó a:
- 13 km de Salazar
- 14 km de Arboledas
- 23 km de Gramalote
Todos ellos en el departamento de Norte de Santander, una región con antecedentes importantes de actividad sísmica debido a su cercanía con el Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado el segundo más activo del mundo. Estos municipios experimentaron la percepción más notable del movimiento, aunque también hubo reportes ciudadanos desde Bucaramanga, Cúcuta y otras zonas del nororiente colombiano, donde algunos residentes describieron vibraciones breves y oscilaciones leves en objetos domésticos.
¿Por qué tiembla tanto en esta zona del país?
Norte de Santander y Santander conforman uno de los sectores geológicamente más dinámicos de Colombia. El SGC recuerda que esta región está influenciada por procesos de subducción profunda de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, lo que genera miles de sismos anuales, la mayoría no perceptibles. El Servicio Geológico Colombiano señala que el Nido Sísmico de Bucaramanga concentra casi el 60% de la sismicidad del país, con eventos que alcanzan profundidades superiores a 150 km. Esta particularidad convierte la zona en un referente mundial para el estudio de la sismogénesis profunda.
Sismos más importantes en Colombia, según el SGC
El Servicio Geológico Colombiano recopiló datos de los temblores que más fuerza han tenido en nuestro país:
|Área epicentral
|Fecha del sismo
|Magnitud
|Intensidad máxima (EMS-98)
|Pamplona – Norte de Santander
|16 de enero de 1644
|6.5
|9
|Honda – Tolima
|16 de junio de 1805
|6.1
|9
|Altamira – Huila
|16 de noviembre de 1827
|7.1 (Mw)
|10
|Santiago – Putumayo
|20 de enero de 1834
|6.7 (Mw)
|9
|Cúcuta – Norte de Santander
|18 de mayo de 1875
|6.8 (Mw)
|10
|Costa Pacífica – Pacífico
|31 de enero de 1906
|8.8 (Mw)
|10
|Villavicencio – Meta
|31 de agosto de 1917
|6.7 (Mw)
|9
|Cumbal – Nariño
|14 de diciembre de 1923
|6.2 (Mw)
|9
|Arboledas – Norte de Santander
|8 de julio de 1950
|6.1 (Mw)
|9
|Colombia – Huila
|9 de febrero de 1967
|7.0 (Mw)
|10
|Costa Pacífica – Pacífico
|12 de diciembre de 1979
|8.1 (Mw)
|10
|Popayán – Cauca
|31 de marzo de 1983
|5.6 (Mw)
|9
|Murindó – Antioquia
|18 de octubre de 1992
|7.1 (Mw)
|10
|Eje cafetero
|25 de enero de 1999
|6.1 (Mw)
|9
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL