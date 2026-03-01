En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor de magnitud 5.3 sacude a Colombia este 1 de marzo: epicentro y profundidad

Temblor de magnitud 5.3 sacude a Colombia este 1 de marzo: epicentro y profundidad

Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se sintió en varios municipios del nororiente del país. Algunos usuarios señalaron que también se percibió en Bogotá.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 1 de mar, 2026
Canva

Colombia despertó este domingo 1 de marzo de 2026 con un nuevo movimiento telúrico que se sintió en varios municipios del nororiente del país. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), un temblor hoy de magnitud 5,3 ocurrió a las 5:12:51 a. m. (hora local), con epicentro en el municipio de Salazar, Norte de Santander.

El evento fue registrado bajo el ID SGC2026efcedg, localizado en las coordenadas 7.71° de latitud y -72.91° de longitud, a una profundidad de 179 kilómetros, una característica que según el SGC permite que el movimiento se perciba en amplias zonas del país, aunque disminuye el riesgo de daños severos en superficie. Este sismo fue detectado por 80 estaciones sísmicas, con un procesamiento manual que alcanzó un RMS de 0.6 segundos y un gap de 80°.

Municipios más cercanos al epicentro del temblor hoy

El epicentro se ubicó a:

  • 13 km de Salazar
  • 14 km de Arboledas
  • 23 km de Gramalote

Todos ellos en el departamento de Norte de Santander, una región con antecedentes importantes de actividad sísmica debido a su cercanía con el Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado el segundo más activo del mundo. Estos municipios experimentaron la percepción más notable del movimiento, aunque también hubo reportes ciudadanos desde Bucaramanga, Cúcuta y otras zonas del nororiente colombiano, donde algunos residentes describieron vibraciones breves y oscilaciones leves en objetos domésticos.

¿Por qué tiembla tanto en esta zona del país?

Norte de Santander y Santander conforman uno de los sectores geológicamente más dinámicos de Colombia. El SGC recuerda que esta región está influenciada por procesos de subducción profunda de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, lo que genera miles de sismos anuales, la mayoría no perceptibles. El Servicio Geológico Colombiano señala que el Nido Sísmico de Bucaramanga concentra casi el 60% de la sismicidad del país, con eventos que alcanzan profundidades superiores a 150 km. Esta particularidad convierte la zona en un referente mundial para el estudio de la sismogénesis profunda.

Sismos más importantes en Colombia, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano recopiló datos de los temblores que más fuerza han tenido en nuestro país:

Área epicentralFecha del sismoMagnitudIntensidad máxima (EMS-98)
Pamplona – Norte de Santander16 de enero de 16446.59
Honda – Tolima16 de junio de 18056.19
Altamira – Huila16 de noviembre de 18277.1 (Mw)10
Santiago – Putumayo20 de enero de 18346.7 (Mw)9
Cúcuta – Norte de Santander18 de mayo de 18756.8 (Mw)10
Costa Pacífica – Pacífico31 de enero de 19068.8 (Mw)10
Villavicencio – Meta31 de agosto de 19176.7 (Mw)9
Cumbal – Nariño14 de diciembre de 19236.2 (Mw)9
Arboledas – Norte de Santander8 de julio de 19506.1 (Mw)9
Colombia – Huila9 de febrero de 19677.0 (Mw)10
Costa Pacífica – Pacífico12 de diciembre de 19798.1 (Mw)10
Popayán – Cauca31 de marzo de 19835.6 (Mw)9
Murindó – Antioquia18 de octubre de 19927.1 (Mw)10
Eje cafetero25 de enero de 19996.1 (Mw)9

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

