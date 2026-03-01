Pico y placa en Medellín funcionará así en el mes de marzo 2026: prepárese para la rotación

La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer que la rotación de pico y placa para la ciudad y su área metropolitana estará vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 31 de julio. Cabe recordar que este modelo de restricción vehicular se actualiza semestralmente y conductores deberán cumplir a cabalidad con las restricciones indicadas por las autoridades de tránsito de Medellín para evitar comparendos y la inmovilización de sus vehículos. Conozca cómo será la normativa en el mes de marzo.
La entidad informó que el primer día de restricción corresponderá a los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 7. Durante la primera semana, del 2 al 6 de febrero, el incumplimiento se manejará con sanción pedagógica para carros y motos particulares, con excepción de los taxis. A partir del lunes 9 de febrero, las infracciones se sancionarán con comparendo económico, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y en casos graves podrá aplicarse la inmovilización del vehículo.
Nueva rotación del pico y placa en Medellín primer semestre 2026
La restricción aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y quedará distribuida de la siguiente manera:
- Lunes: placas terminadas en 1 y 7.
- Martes: placas terminadas en 0 y 3.
- Miércoles: placas terminadas en 4 y 6.
- Jueves: placas terminadas en 5 y 9.
- Viernes: placas terminadas en 2 y 8.
El pico y placa se aplicará a todos los vehículos particulares, incluyendo carros, camperos, motocarros y cuatrimotos. Para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la restricción se tomará según el primer dígito de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos a gas y los híbridos registrados en el RUNT estarán exentos de la medida.
Vías exentas del pico y placa en Medellín
La medida no se aplicará en ciertas vías estratégicas de la ciudad:
- Avenida Regional y Autopista Sur dentro de la jurisdicción de Medellín.
- Vía Las Palmas.
- Vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.
- Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la vía Las Palmas.
- Calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.
- Corregimientos de Medellín.
Para el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se establecieron rutas específicas exentas:
- Desde el norte, por la Autopista Sur, tomar la carrera 64A entre calles 75B y 88.
- Desde el sur, por la avenida Regional, usar el lazo sur-oriente hasta la calle 78 (Puente del Mico) y continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente hasta la carrera 64C.
- También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente-occidente, calzada norte), la carrera 64C entre la calle 78 y la calle 88 en sentido sur-norte, y la calle 88 entre carreras 64C y 64A.
Es importante aclarar que los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que corresponden a los municipios de Itagüí y Bello no están exentos, debido a decisiones locales de cada municipio.
Pico y placa en Medellín para marzo de 2026
- Domingo 1 de marzo: no aplica
- Lunes 2 de marzo: restricción placas terminadas en 1 y 7
- Martes 3 de marzo: restricción placas terminadas en
- Miércoles 4 de marzo: restricción placas terminadas en
- Jueves 5 de marzo: restricción placas terminadas en
- Viernes 6 de marzo:
- Sábado 7 de marzo
- Domingo 8 de marzo
- Lunes 9 de marzo: restricción placas terminadas en 1 y 7
- Martes 10 de marzo
- Miércoles 11 de marzo
- Jueves 12 de marzo
- Viernes 13 de marzo
- Sábado 14 de marzo
- Domingo 15 de marzo
- Lunes 16 de marzo: restricción placas terminadas en 1 y 7
- Martes 17 de marzo
- Miércoles 18 de marzo
- Jueves 19 de marzo
- Viernes 20 de marzo
- Sábado 21 de marzo
- Domingo 22 de marzo: no aplica
- Lunes 23 de marzo: no aplica
- Martes 24 de marzo
- Miércoles 25 de marzo
- Jueves 26 de marzo
- Viernes 27 de marzo
- Sábado 28 de marzo
- Domingo 29 de marzo: no aplica
- Lunes 30 de marzo: restricción placas terminadas en 1 y 7
- Martes 31 de marzo
Restricción de Pico y Placa para taxis en Medellín durante el mes de marzo de 2026, organizadas por el último número de la placa:
- Placa terminada en 0: 5 y 19 de marzo.
- Placa terminada en 1: 6 y 20 de marzo.
- Placa terminada en 2: 9 y 30 de marzo.
- Placa terminada en 3: 10 y 24 de marzo.
- Placa terminada en 4: 4 y 18 de marzo.
- Placa terminada en 5: 12 y 26 de marzo.
- Placa terminada en 6: 13 y 27 de marzo.
- Placa terminada en 7: 2 y 16 de marzo.
- Placa terminada en 8: 3, 17 y 31 de marzo.
- Placa terminada en 9: 11 y 25 de marzo.
Recordatorios clave para marzo:
- Horario: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Festivos: el lunes 23 de marzo es festivo (Día de San José), por lo tanto, no aplica la restricción ese día.
- Fines de semana: no hay restricción los sábados ni domingos.
