Pico y placa en Medellín funcionará así en el mes de marzo 2026: prepárese para la rotación

La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer que la rotación de pico y placa para la ciudad y su área metropolitana estará vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 31 de julio. Cabe recordar que este modelo de restricción vehicular se actualiza semestralmente y conductores deberán cumplir a cabalidad con las restricciones indicadas por las autoridades de tránsito de Medellín para evitar comparendos y la inmovilización de sus vehículos. Conozca cómo será la normativa en el mes de marzo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La entidad informó que el primer día de restricción corresponderá a los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 7. Durante la primera semana, del 2 al 6 de febrero, el incumplimiento se manejará con sanción pedagógica para carros y motos particulares, con excepción de los taxis. A partir del lunes 9 de febrero, las infracciones se sancionarán con comparendo económico, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y en casos graves podrá aplicarse la inmovilización del vehículo.



Nueva rotación del pico y placa en Medellín primer semestre 2026

La restricción aplicará de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y quedará distribuida de la siguiente manera:



Lunes: placas terminadas en 1 y 7.

placas terminadas en 1 y 7. Martes: placas terminadas en 0 y 3.

placas terminadas en 0 y 3. Miércoles: placas terminadas en 4 y 6.

placas terminadas en 4 y 6. Jueves: placas terminadas en 5 y 9.

placas terminadas en 5 y 9. Viernes: placas terminadas en 2 y 8.

El pico y placa se aplicará a todos los vehículos particulares, incluyendo carros, camperos, motocarros y cuatrimotos. Para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la restricción se tomará según el primer dígito de la placa. Los vehículos eléctricos de cero emisiones, los vehículos a gas y los híbridos registrados en el RUNT estarán exentos de la medida.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

La medida no se aplicará en ciertas vías estratégicas de la ciudad:



Avenida Regional y Autopista Sur dentro de la jurisdicción de Medellín.

Vía Las Palmas.

Vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la vía Las Palmas.

Calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Corregimientos de Medellín.

Para el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se establecieron rutas específicas exentas:



Desde el norte, por la Autopista Sur, tomar la carrera 64A entre calles 75B y 88.

Desde el sur, por la avenida Regional, usar el lazo sur-oriente hasta la calle 78 (Puente del Mico) y continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente hasta la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente-occidente, calzada norte), la carrera 64C entre la calle 78 y la calle 88 en sentido sur-norte, y la calle 88 entre carreras 64C y 64A.

Es importante aclarar que los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que corresponden a los municipios de Itagüí y Bello no están exentos, debido a decisiones locales de cada municipio.



Pico y placa en Medellín para marzo de 2026

Domingo 1 de marzo: no aplica

Lunes 2 de marzo: restricción placas terminadas en 1 y 7

Martes 3 de marzo: restricción placas terminadas en

Miércoles 4 de marzo: restricción placas terminadas en

Jueves 5 de marzo: restricción placas terminadas en

Viernes 6 de marzo:

Sábado 7 de marzo

Domingo 8 de marzo

Lunes 9 de marzo: restricción placas terminadas en 1 y 7

Martes 10 de marzo

Miércoles 11 de marzo

Jueves 12 de marzo

Viernes 13 de marzo

Sábado 14 de marzo

Domingo 15 de marzo

Lunes 16 de marzo: restricción placas terminadas en 1 y 7

Martes 17 de marzo

Miércoles 18 de marzo

Jueves 19 de marzo

Viernes 20 de marzo

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo: no aplica

Lunes 23 de marzo: no aplica

Martes 24 de marzo

Miércoles 25 de marzo

Jueves 26 de marzo

Viernes 27 de marzo

Sábado 28 de marzo

Domingo 29 de marzo: no aplica

Lunes 30 de marzo: restricción placas terminadas en 1 y 7

Martes 31 de marzo

Restricción de Pico y Placa para taxis en Medellín durante el mes de marzo de 2026, organizadas por el último número de la placa:



Placa terminada en 0: 5 y 19 de marzo.

5 y 19 de marzo. Placa terminada en 1: 6 y 20 de marzo.

6 y 20 de marzo. Placa terminada en 2: 9 y 30 de marzo.

9 y 30 de marzo. Placa terminada en 3: 10 y 24 de marzo.

10 y 24 de marzo. Placa terminada en 4: 4 y 18 de marzo.

4 y 18 de marzo. Placa terminada en 5: 12 y 26 de marzo.

12 y 26 de marzo. Placa terminada en 6: 13 y 27 de marzo.

13 y 27 de marzo. Placa terminada en 7: 2 y 16 de marzo.

2 y 16 de marzo. Placa terminada en 8: 3, 17 y 31 de marzo.

3, 17 y 31 de marzo. Placa terminada en 9: 11 y 25 de marzo.

Recordatorios clave para marzo:

Horario: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Festivos: el lunes 23 de marzo es festivo (Día de San José), por lo tanto, no aplica la restricción ese día.

el es festivo (Día de San José), por lo tanto, la restricción ese día. Fines de semana: no hay restricción los sábados ni domingos.

