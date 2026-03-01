Videos | Bus interdepartamental se incendió con 20 pasajeros a bordo: todos resultaron ilesos

Un incendio consumió un bus de transporte intermunicipal que movilizaba a 20 pasajeros en la vía que conecta Dosquebradas con Santa Rosa de Cabal, en un hecho ocurrido en la tarde del 1 de marzo de 2026 en el kilómetro 8+700 del par vial en sentido Dosquebradas–Manizales.



Según los reportes, el vehículo, perteneciente a la empresa Flota Occidental, cubría la ruta Salento–Medellín cuando se registró la emergencia, que obligó a evacuar a todos los ocupantes sin que se reportaran lesionados.

En las impactantes imágenes difundidas en redes sociales, se observa el bus desprendiendo una espesa nube de humo mientras era cubierto por las llamas, en tanto los organismos de emergencia atendían la situación y adelantaban las labores para controlar y extinguir el fuego.

Los videos muestran el vehículo envuelto completamente en fuego a un costado de la vía, mientras unidades de bomberos y autoridades de tránsito aseguraban el área para evitar riesgos adicionales y facilitar la evacuación de los pasajeros.



Testigos alertaron a las autoridades quienes al llegar al lugar, encontraron el bus incendiándose en su totalidad, lo que llevó a activar de inmediato el apoyo del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara o generara nuevas emergencias en la zona.



Según la información conocida en el vehículo viajaban 20 personas, de las cuales 17 son de nacionalidad extranjera. Por fortuna tal y como se ve en uno de los videos difundidos, todos lograron salir a tiempo del automotor antes de que el incendio avanzara, por lo que no se presentaron afectaciones en su salud.

Por su parte, el capitán Alejandro Guerrero, subcomandante de la Estación de Policía de Dosquebradas, confirmó que la rápida reacción de las autoridades y de la comunidad fue determinante para evitar consecuencias mayores. “Gracias a la rápida reacción de las autoridades y la comunidad se pudo evacuar a 20 pasajeros de un bus de transporte interdepartamental, el cual se incendió por fallas eléctricas a la altura del puente helicoidal sentido Dosquebradas - Santa Rosa”, señaló el oficial.

Asimismo, precisó que “todos los pasajeros se encuentran ilesos, de los cuales 17 son de nacionalidad extranjera”, y agregó que “en este momento se está realizando la coordinación con la empresa transportadora para el respectivo trasbordo”.

Preliminarmente se sabe que la emergencia habría sido ocasionada por fallas eléctricas, aunque la investigación continúa para determinar con exactitud el origen del fuego.

En cuanto a la movilidad, el capitán Guerrero informó: “Igualmente, informarle a la ciudadanía que se está dando vía a un solo carril para normalizar el tránsito Dos Quebradas - Santa Rosa por el puente helicoidal”. El paso controlado se mantuvo durante varias horas mientras los organismos de emergencia culminaban las tareas de enfriamiento, verificación de seguridad y retiro del automotor siniestrado.

El caso continúa bajo verificación de las autoridades competentes, que adelantan las indagaciones correspondientes para establecer con precisión las causas del incendio y descartar otros factores que hayan podido incidir en la emergencia registrada en este corredor vial del Eje Cafetero.

