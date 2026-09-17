Abogado de familia de Ana Lucía González habla del caso de la niña: “No contemplan ningún beneficio”

La captura de José Rojas Larez, el presunto responsable de la desaparición de la niña Ana Lucía González, fue legalizada por la noche de este 17 de septiembre. Pero todavía quedan muchas cosas por esclarecer en este caso y horas vacías que son investigadas por las autoridades. La gran incógnita que queda por establecer es cómo pudo llegar el cuerpo de la pequeña hasta Ciudad Bolívar, si la motocicleta que la llevaba a ella llegó hasta el barrio Casandra de Fontibón. Mientras tanto, sus familiares piden que haya justicia y se esclarezca el caso. También adelantan una recolecta para poder enviar el cuerpo de Ana Lucía al estado de Zulia, en Venezuela.



Ana Lucía estaba de vacaciones en Colombia. Ella en realidad vivía y estudiaba en Venezuela, cursaba cuarto grado y volvería en los próximos días al vecino país, pero antes fue a visitar a su hermana que vive en Mosquera. Allí, al parecer, habría sido testigo de cuando su hermano peleó con su pareja sentimental. La discusión se escaló hasta el punto de que Rojas Larez empezó a romper cosas dentro del apartamento. La mujer salió del inmueble a pedir ayuda al CAI más cercano, al igual que la menor. Pero Ana Lucía habría sido raptada por José Rojas, quien se la llevó en una motocicleta, llegó hasta Fontibón y volvió al municipio sin ella. (Lea: Caso Ana Lucía González y el recorrido que habría hecho el señalado responsable del crimen)



Habla el abogado de la familia de Ana Lucía

Noticias Caracol habló con Daniel Solarte, abogado que asumió la defensa de la familia González. El litigante adelantó que la audiencia será reservada, dado que este caso es de una menor de edad. “En diálogos con el juzgado de control de garantías y la señora fiscal, se ha tomado la determinación y, por criterio legal, precisamente, corresponde que estas diligencias sean privadas por el bien, sobre todo, del proceso y salvaguardando datos sensibles y la memoria de la pequeña Ana Lucía”, explicó.

De momento, se tiene pensado que a José Rojas se le imputará el delito de homicidio agravado, pero la imputación podría cambiar conforme surjan elementos materiales probatorios que tengan el peso suficiente para que entren en discusión los delitos sexuales.

Mientras tanto, la familia vive en “gran tristeza”. “Es un hecho que no se explica desde la racionalidad humana, ninguna justificación había para cegar una vida de una persona inocente”, manifestó Solarte, quien de plano dijo que espera que Rojas pague la máxima condena que permite el ordenamiento jurídico en el país para esta clase de casos.

“Tenemos información de que la alcaldía, entes del Gobierno y todo el aparato judicial se han encargado precisamente de abrazar a las víctimas de este lamentable caso, ya están al tanto, ya se pusieron en contacto con nosotros también para hacer ese apoyo dentro del proceso penal que determinará ojalá la condena que la sociedad reclama ante estos lamentables hechos”, declaró el representante de la familia.

Lo que viene ahora para José Rojas es la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el hombre ante un juez de control de garantías. El togado será quien determinará si el capturado debe estar privado de la libertad para afrontar el resto del proceso hasta que finalmente se dé la condena. Solarte recalcó que los delitos por los que será juzgado el procesado “no contemplan ningún beneficio y la casa por cárcel, conocida popularmente o prisión domiciliaria o detención domiciliaria, no es procedente”.

“En Colombia está padeciéndose un fenómeno de irrespeto por la vida de los menores. No hay ninguna justificación y es totalmente responsabilidad del Estado y de nosotros como sociedad abrazar a nuestros niños y no permitir que les suceda en ningún sentido ningún vejamen. Desde Razo Solarte, abogados, definitivamente consideramos que este lamentable hecho tiene que ser reprochado y confiamos en la institucionalidad, en el poder público para que sean contenidas estas conductas y que la judicialización de esta persona sea de una manera prolija y que respondan a las necesidades de nuestros niños que cada vez están siendo más vulnerados y que debemos proteger”, declaró el abogado.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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