Tío de niña encontrada en alcantarilla de Bogotá revela amenazas previas: “Yo acabo con tu familia”

El caso de Ana Lucía González sigue generando conmoción en Bogotá y Mosquera. El hallazgo de su cuerpo en el sur de la capital sacó a la luz la causa de su desaparición y fallecimiento. A su vez, se dio la captura del que sería el presunto responsable de este crimen. El tío de la pequeña Ana, Rafael González, contó en Blu Radio cómo su familia ha vivido este complejo momento y reveló amenazas previas que habría proferido el ahora capturado contra los familiares de su pareja.



Según el relato de Rafael, él vive en Bogotá y recibió la llamada de un familiar el martes en la mañana, un día después de que la niña desapareciera. De acuerdo con la información que recibió, la desaparición se habría producido después de una discusión de pareja por supuestos celos entre la hermana de la menor y el hombre con quien convivía, quien fue identificado como José Rojas Larez, un ciudadano venezolano. González señaló que, durante la discusión, el hombre habría tenido un comportamiento agresivo y causado daños en el apartamento. Ante esta situación, la mujer habría salido de la vivienda, ubicada en un cuarto piso, para buscar ayuda.

Según el relato del tío, mientras la mujer acudió a un CAI cercano, la niña habría salido también del lugar para buscar ayuda por su lado y posteriormente el hombre se la habría llevado en una motocicleta sin autorización. “El muchacho consiguió un comportamiento agresivo hacia ella, entonces ella sale afuera, se baja del cuarto piso, corre a pedir ayuda a un CAI más cercano”, relató González.

Las amenazas que habría recibido la familia

Una de las principales preocupaciones del tío surgió cuando supo que el hombre pretendía abandonar la zona el mismo día de la desaparición. González explicó que le recomendó a la familia denunciar el caso y evitar que el señalado involucrado se marchara, pues consideraba que debía ser investigado por la desaparición de la menor. El familiar también contó que, de acuerdo con lo que le habría manifestado la pareja del detenido, anteriormente el hombre le había hecho amenazas durante las discusiones. “Si tú me dejas y yo acabo con tu familia”, habría sido una de las frases que, según González, el hombre le decía a su pareja.



El tío de la niña considera que esa amenaza podría estar relacionada con lo ocurrido posteriormente. Sin embargo, esta es una apreciación expresada por el familiar y deberá ser establecida por las autoridades dentro de la investigación. “Esa es una amenaza que no quedó en una amenaza, sino que se concretó”, sostuvo González. El hombre fue detenido posteriormente y, según el relato del familiar, las autoridades habrían encontrado registros de cámaras de seguridad en los que aparecería movilizándose en motocicleta junto a la niña. También mencionó imágenes que mostrarían el desplazamiento desde Mosquera hacia Bogotá.

González explicó que actualmente la prioridad para la familia es obtener los resultados de las pruebas de ADN y avanzar con los trámites necesarios para trasladar el cuerpo de la menor hacia Venezuela. El tío relató que uno de los momentos más difíciles para la familia ocurrió cuando fueron llamados a Medicina Legal para realizar un reconocimiento fotográfico, después de que las autoridades reportaran el hallazgo de una menor que podía corresponder a Ana Lucía. “Cuando nos muestran la fotografía, pues para nosotros es un balde de agua fría”, contó.



El familiar también destacó el acompañamiento que ha recibido la hermana de Ana Lucía por parte de la Alcaldía de Mosquera, incluida orientación psicológica. González, quien es enfermero y trabaja en el sector salud, aseguró que ha intentado acompañarla durante este proceso y ayudarla a mantener la calma mientras avanzan las diligencias. “Tenemos que armarnos de valor”, manifestó.

Mientras la familia espera los resultados de Medicina Legal, González pidió que el caso avance y que el responsable, una vez se establezcan judicialmente los hechos y su responsabilidad, responda ante la justicia. “Lo único que pido de verdad es que todo el peso de la ley caiga”, expresó el tío de la menor.

Publicidad

La ruta que habría seguido José Rojas

De acuerdo con el alcalde de Mosquera, la motocicleta en la que fue llevada Ana salió del sector Porvenir Río e ingresó a Bogotá por la calle 13. El vehículo entró a la localidad de Fontibón, específicamente al barrio Casandra. “Allí ingresan a un punto en donde nos hemos logrado obtener de la mejor manera las cámaras”, relató. En ese punto ciego, la motocicleta habría estado tres minutos. Luego de eso, el señalado salió sin la menor y volvió a Porvenir Río. (Lea: Caso Ana Lucía González y el recorrido que habría hecho el señalado responsable del crimen)

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co