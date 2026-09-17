Caso Ana Lucía González y el recorrido que habría hecho el señalado responsable del crimen

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fue asesinada Ana Lucía González, la niña de 9 años cuyo cuerpo fue hallado en la red de alcantarillado del sur de Bogotá. La menor salió de Mosquera, Cundinamarca, en compañía del presunto responsable del crimen, pero al ingresar a la capital se perdió todo rastro de ella. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, las autoridades reconstruyeron el recorrido que habría realizado el principal sospechoso, quien ya fue capturado.

Los hechos se remontan al lunes 14 de septiembre, cuando Ana Lucía se encontraba pasando vacaciones en la vivienda de su hermana, en Mosquera. Ese día se produjo una fuerte discusión entre la mujer y su pareja sentimental. Tras el altercado, el hombre se llevó a la niña en una motocicleta. En las últimas horas, las autoridades lograron la captura del presunto responsable. Según se informó, este hombre, identificado como José Rojas Larez, enfrentará cargos por homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.



“Pedimos justicia, que caiga el peso de la ley a esa persona que está detenida ahorita en Funza o no recuerdo muy bien en qué parte está ahorita, pero está detenido. La persona es responsable de este suceso. Es algo doloroso. No se lo deseo a nadie. Solo quien lo vive es quien lo siente. Y mi llamado es para las autoridades que hagan con más celeridad las cosas y que no quede impune, que no sea un caso que se archive más”, manifestó el tío de la menor a Noticias Caracol.



"Hizo y deshizo con ellas": tío de Ana Lucía González

La desaparición fue reportada por la hermana de la víctima ante el CAI Porvenir del Río, en Mosquera. Según la denuncia, su pareja se había llevado a la niña sin autorización luego de la discusión, por lo que solicitó de manera urgente que se activaran los protocolos de búsqueda.

Sobre lo ocurrido, el tío de Ana Lucía aseguró que su hermana “tuvo discusiones con su pareja por celos. Entonces, en un momento de esos de ira, empezó a romperle todas sus cosas en el apartamento. Hizo y deshizo con ellas en el apartamento. Ellas bajaron a pedir ayuda. Eso fue el lunes en la mañana. En horas del día, ella se dirige al Cai, que está en el río en donde no le prestan atención, donde no le dan una solución inmediata, mientras que ella pone esa queja que fue una violencia intrafamiliar. En vez de actuar se quedan y no le ponen atención. No activaron la ruta de búsqueda al instante porque es una menor, sino que esperaron a que se cumplieran 24 horas”.



Nelson Parra, alcalde de Mosquera, se refirió a la ruta del señalado asesino y dijo que “hemos logrado en la reconstrucción evidenciar que del barrio sale una motocicleta en la que va una menor de parrillera; lo más posible, y en las investigaciones como han avanzado, es la menor asociada a los hechos. Va una persona adulta conduciendo la motocicleta. Salen del sector de Porvenir Río, que está ubicado en la zona oriental de nuestra ciudad. De manera posterior ingresan a la ciudad de Bogotá, por el corredor de la calle 13, por la zona occidental de Bogotá. Ingresan a la localidad de Fontibón, a una zona o a un barrio conocido como Casandra. Allí ingresan a un punto en donde no hemos logrado obtener de la mejor manera las cámaras. La motocicleta tarda alrededor de 3 minutos y de manera posterior ya la motocicleta sale sin la menor y a los 7 minutos nuevamente ingresa al sector de Porvenir Río sin la menor. En este momento, está el proceso de reconstrucción entre lo que significa que el cuerpo haya llegado a Ciudad Bolívar desde la localidad de Fontibón. Es en lo que han venido trabajando las autoridades, especialmente Policía Judicial”.



Ana Lucía iba a regresar a Venezuela a estudiar

Ana Lucía cursaba cuarto grado y tenía previsto regresar a Venezuela para continuar con sus estudios. Sin embargo, fue asesinada y su cuerpo arrojado a una alcantarilla. Hoy, su familia exige justicia y una respuesta rápida por parte de las autoridades.



“Vamos a vivir con esos recuerdos de ella porque era una criatura, un angelito que no merecía que una persona le haya quitado la vida de la forma en la que la hizo. Yo hago un llamado a toda la población de acá de Bogotá que nos pongamos la mano en el corazón. Cuando hay un caso de estos, activarlo, ayudar a buscar. Hoy nos tocó a nosotros y mañana puede ser otra familia”, expresó su tío.

Publicidad

Mientras avanza la investigación, los familiares de Ana Lucía realizan una colecta para reunir los recursos necesarios y trasladar el cuerpo de la menor hasta el estado Zulia, en Venezuela. Entre tanto, Medicina Legal continúa desarrollando los análisis forenses que permitirán determinar con precisión las causas de su muerte.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE PAULA BELALCÁZAR Y JULIÁN RÍOS, PERIODISTAS DE NOTICIAS CARACOL