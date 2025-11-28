Alumbrado de monserrate 2025: horarios, precios y dónde comprar el tiquete para subir

El Cerro de Monserrate, uno de los principales atractivos turísticos de Bogotá, inaugura oficialmente la temporada navideña con el espectacular alumbrado temático conocido como Las Luces del Mundo, un recorrido luminoso que comienza este viernes 28 de noviembre de 2025. Esta experiencia de luz estará disponible para el público hasta el 12 de enero de 2026.



De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el enfoque del alumbrado de este año es un recorrido multicultural que invita a los visitantes a descubrir el mundo a través de la luz, transformando cada estación en un portal hacia una experiencia sensorial única. El trayecto incorpora estaciones inspiradas en 11 países, representadas por arcos y figuras que evocan portales luminosos que guían el camino y despiertan los sentidos.

Durante el ascenso al Cerro de Monserrate, los visitantes encontrarán referencias visuales variadas, las cuales incluyen inspiraciones en vitrales y catedrales europeas, el Coliseo Romano, tótems y fauna africana, paisajes de Islandia, las tradicionales sombrillas y el dragón chino.

También se aprecian íconos arquitectónicos de Estados Unidos, flores de cerezo y peces koi de Japón y elementos representativos de países como Tailandia, Inglaterra, Francia y México. Por primera vez, se podrá apreciar el alumbrado instalado a lo largo de la línea del Funicular desde diversos puntos de la ciudad.



La estación final y de mayor impacto es la dedicada a Colombia: Un Santuario de Luz, donde los efectos y destellos buscan simbolizar el espíritu festivo nacional, con mariposas amarillas como portadoras de deseos y faroles que evocan el Día de las Velitas. El recorrido culmina en el santuario, donde proyectores con efectos fijos y dinámicos iluminarán las escaleras, la plazoleta central y un imponente árbol de 18 metros de altura.



La inauguración de este viernes contará con la presentación del Coro Filarmónico Juvenil a las 5:00 p. m. en el interior del Santuario, seguida por la obra musical Navidad a la colombiana en la plazoleta.



Horarios y precios de alumbrado en Monserrate

El alumbrado ‘de Monserrate operará de lunes a domingo con horarios fijos de 5:30 p. m. a 11:59 p. m..

Para disfrutar de este espectáculo luminoso, es esencial conocer los horarios de adquisición de tiquetes para los medios de transporte de ascenso, el funicular o el teleférico:

• Lunes a Sábado: Los tiquetes se podrán adquirir hasta las 10:00 p. m.

• Domingos y Festivos: Los tiquetes se podrán adquirir hasta las 8:00 p. m.



¿Cómo comprar tiquete para alumbrado en Monserrate?

Los tiquetes para el funicular o teleférico pueden adquirirse tanto en las taquillas físicas como a través del sitio web oficial (www.monserrate.co).

El costo del tiquete de ida y regreso (tanto para funicular como para teleférico) durante la temporada navideña con alumbrado es de $32.000.

Es fundamental prestar atención a la tarifa dominical debido al alumbrado nocturno:

• Normalmente, la tarifa dominical habitual es de $19.000.

• Sin embargo, si se visita los domingos después de las 5:30 p. m., la tarifa ascenderá a $32.000.

Finalmente, si se planea visitar el cerro durante las fiestas más importantes, hay que tener en cuenta que el 24 y 31 de diciembre de 2025 no habrá iluminación navideña, y las taquillas cerrarán a las 3:00 p. m. esos días.

El sendero peatonal de Monserrate en Bogotá cuenta con 1.605 escalones a lo largo de 2.350 metros, lo que lo convierte en un reto físico popular entre visitantes y locales. Este camino está abierto de miércoles a lunes, entre las 5:00 a.m. y la 1:00 p.m. para subir, y hasta las 4:00 p.m. para descender. Los martes permanece cerrado por mantenimiento. El ingreso es gratuito y administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Además del sendero, existen opciones como el teleférico y el funicular, que operan con horarios más amplios para quienes prefieren evitar la caminata.

