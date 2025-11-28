EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy 28 de noviembre| Conciertos, marchas y bloqueos; así están vías

Publicidad
Durante la tarde de este viernes 28 de noviembre se han reportado varias manifestaciones en diferentes partes de la capital que han afectado la movilidad en las avenidas principales. Estos son los reportes de TransMilenio y la Secretaría de Movilidad, que se prepara, además para una jornada de conciertos en la avenida NQS: Dua Lipa y el artista de reggaetón, Yandel.
SIGA EL EN VIVO DE MOVILIDAD:
Desde las 12 p. m. se reportaron manifestaciones en la sede de la Universidad Distrital en la Macarena. El sistema de transporte informó que se activaron desvíos preventivos en la avenida Circunvalar.
Se recomiendan como rutas alternas:
[02:11 p.m.] #AEstaHora | Continúa manifestación y cierres preventivos en la Av. Circunvalar con calle 26D, sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 28, 2025
⭕️Rutas alternas:
✅Calle 26 al Occidente
✅Carrera 7 al Norte.
👮♂️Grupo guía trabaja en la gestión del tránsito.
Más información ⬇️ https://t.co/psISMKw0lQ pic.twitter.com/7ImRNq2S1m
*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.