EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy 28 de noviembre| Conciertos, marchas y bloqueos; así están vías

Durante la tarde de este viernes 28 de noviembre se han reportado varias manifestaciones en diferentes partes de la capital que han afectado la movilidad en las avenidas principales. Estos son los reportes de TransMilenio y la Secretaría de Movilidad, que se prepara, además para una jornada de conciertos en la avenida NQS: Dua Lipa y el artista de reggaetón, Yandel.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

SIGA EL EN VIVO DE MOVILIDAD:

Publicidad

2:30 p. m.| Afectación para TransMilenio por manifestación

2:30 p. m.| Afectación para TransMilenio por manifestación

Desde las 12 p. m. se reportaron manifestaciones en la sede de la Universidad Distrital en la Macarena. El sistema de transporte informó que se activaron desvíos preventivos en la avenida Circunvalar.

Se recomiendan como rutas alternas:

Publicidad

Calle 26 al Occidente

Carrera 7 al Norte.

[02:11 p.m.] #AEstaHora | Continúa manifestación y cierres preventivos en la Av. Circunvalar con calle 26D, sentido Sur - Norte.



⭕️Rutas alternas:

✅Calle 26 al Occidente

✅Carrera 7 al Norte.



👮‍♂️Grupo guía trabaja en la gestión del tránsito.



Más información ⬇️ https://t.co/psISMKw0lQ pic.twitter.com/7ImRNq2S1m — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 28, 2025

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.