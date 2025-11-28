Reportan caída en plataforma para pagar pico y placa solidario de Bogotá hoy; esto se sabe

Desde la mañana de este viernes 28 de noviembre, decenas de usuarios en redes sociales han reportado la caída de la plataforma para pagar el pico y placa solidario de Bogotá, lo que les ha provocado problemas a la hora de hacer el respectivo trámite y salir hacia sus destinos. "La página de pico y placa solidario se cae y nadie da respuesta", afirma uno de los afectados.

Esta situación ha causado que las personas que suelen hacer este tipo de procedimientos habitualmente presenten preocupación, ya que se registran fallos para acceder al formulario disponible y habilitado tradicionalmente, lo que los deja sin opciones a la hora de hacer las respectivas solicitudes.

@SectorMovilidad La página para aplicar al pico y placa solidario no funciona. Hace unos días pasó igual ¿Qué podemos hacer para poder sacar el registro? — Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) November 28, 2025

¿Cuánto vale el pico y placa solidario?

Este año se ha implementado un ajuste en la tarifa del "Pico y Placa Solidario", especialmente para los vehículos que no están matriculados en Bogotá. En general, las nuevas tarifas para estos vehículos duplican el valor base establecido.



Cilindraje menor a 1.500 CC:

Valor base actual: $66.900 pesos. Tarifa para vehículos no matriculados en Bogotá: $133.800 pesos.

Cilindraje entre 1.500 y 3.000 CC:

Valor base actual: $87.400 pesos. Tarifa para vehículos no matriculados en Bogotá: $174.800 pesos.

Cilindraje mayor a 3.000 CC:

Valor base actual: $104.900 pesos. Tarifa para vehículos no matriculados en Bogotá: $209.800 pesos.



Pico y placa en Bogotá para el mes de noviembre

18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

24 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

25 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

26 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

27 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

28 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

