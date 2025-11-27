La noche del miércoles 26 de noviembre quedó marcada por un hecho que activó todas las alarmas dentro del Cantón Norte, en Bogotá. Pasadas las ocho y media de la noche, en el parqueadero del batallón Córdoba, ubicado en las instalaciones de la Escuela de Infantería, uniformados de guardia recibieron un reporte por presuntas detonaciones. Según el registro inicial, el llamado se produjo exactamente 8:33 p. m., cuando un suboficial de servicio reportó un “posible evento con heridos por arma de fuego”. El informe de la Policía Metropolitana de Bogotá detalló que "personal disponible del servicio de urgencias ESM BASPC13 realiza presencia en el lugar donde sucedieron los hechos para prestar los primeros auxilios encontrando dos cuerpos dentro de vehículo los cuales ya no presentaban signos vitales”.

Las muertes sucedieron dentro un carro gris que estaba estacionado en la zona del parqueadero del casino de oficiales. Allí se encontraban el capitán Pablo Basbela, la subteniente María Mora y otra subteniente del Ejército, compañera y amiga de la víctima, quien estaba en la parte trasera del vehículo. De acuerdo con información conocida por Noticias Caracol, la uniformada fue testigo del momento en que el oficial “sacó un arma y le disparó en por lo menos cinco ocasiones y posteriormente se quitó la vida”.



Momentos antes, los dos occisos habían estado en una cafetería dentro del mismo complejo militar, donde fue tomada la imagen más reciente que se conoce de ellos. Compañeros de las víctimas afirmaron a este canal que allí se citaron después de que la subteniente Mora llegara a Bogotá desde Tolemaida, donde hacía parte del comando de drones. Su visita respondía a planes personales: había viajado para asistir a un concierto. Por su parte, el capitán Basbela se había graduado un día antes del curso de comando para ascender al grado de mayor en la Escuela de Infantería.



Uniformados cercanos a la víctima señalaron, además, que la subteniente Mora habría terminado su relación con el oficial. El reencuentro ocurrió dentro de la guarnición militar, donde, según esa versión, fue asesinada sobre las 8:30 p. m. Tras las detonaciones, personal militar acudió al lugar del suceso mientras se notificaba a la Policía Metropolitana de Bogotá. El oficial de inspección de la Policía, Edward Vargas, explicó que, tras la alerta, la "patrulla de la jurisdicción llega al sitio y encuentra dos cuerpos al interior de un vehículo. En este momento, la sección de investigación criminal se encuentra adelantando todas las diligencias investigativas y las exploraciones de campo para esclarecer estos hechos”.

Tras el hallazgo, el Ejército activó los protocolos internos y coordinó los procedimientos correspondientes con la Fiscalía General de la Nación. En un comunicado oficial, el Comando de Educación y Doctrina señaló: “En la noche de hoy, miércoles 26 de noviembre, se registró un lamentable suceso en las instalaciones del Cantón Norte, en la ciudad de Bogotá. Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular. De manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”.

La institución también informó que se notificó a las autoridades competentes para adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan establecer con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar del caso. Además, indicó que se activaron los protocolos internos de acompañamiento para brindar apoyo psicosocial a los familiares de los oficiales.



Horas después del hecho, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, entregó una explicación preliminar sobre lo ocurrido dentro de la Escuela de Infantería. En diálogo con Noticias Caracol, describió lo que se conocía hasta ese momento: “Se trató de un evento desafortunado que se presentó el día de ayer aquí en las instalaciones de nuestra escuela de infantería. Son dos oficiales que aparentemente mantenían una relación sentimental. Estaban en el parqueadero de la escuela y cuando se produjeron unas detonaciones, se revisó qué era lo que había sucedido y se encontraron los cuerpos de las dos personas dentro del vehículo”.

El general Cardozo precisó que, tras las diligencias iniciales y los actos urgentes adelantados por el CTI de la Fiscalía, fue posible encontrar diferentes armas asociadas al caso. La primera verificación permitió "efectivamente encontrar un arma". Esta, según puntualizó, se encontraba en el vehículo, mientras que, "en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras dos armas. Estamos en ese proceso de de hacer el rastreo y la verificación”. Según información verificada por Noticias Caracol, los equipamientos hallados en esa habitación eran de propiedad del capitán y no pertenecían a la dotación oficial.

A través de un comunicado oficial, emitido la noche del miércoles, se difundió la primera comunicación del Ejército Nacional con respecto al caso, el cual fue calificado como un "suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales". En estas declaraciones, sin entregar detalles o las identidades de los dos oficiales encontrados sin vida, el Ejército precisó que las muertes ocurrieron, "al parecer, en medio de un incidente de carácter personal". Por lo pronto, desde la institución se lamentaron los fallecimientos y se extendió un mensaje a las familias y allegados de las víctimas. Se destacó también la colaboración "armónica con las diferentes instituciones", con el propósito de entregar "nuestra disposición para brindar todo el apoyo necesario que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho".

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

