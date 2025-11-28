Así son los primeros rieles instalados del Metro de Bogotá: nuevo reporte de avance

El proyecto de infraestructura vial de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa su progreso, centrándose ahora en la columna vertebral de su operación: la instalación de los rieles a lo largo del viaducto y en el Patio Taller. Con un avance general del 67.17% (con corte a 31 de octubre de 2025) y más de 9.000 metros de viaducto construido hasta el pasado 24 de noviembre, la visión de un nuevo sistema de transporte para la capital se materializa a buen ritmo.

La ciudadanía bogotana ha visto el avance del proyecto, que está implementando tecnología y experiencia de vanguardia, comparable con obras ferroviarias de talla mundial. El foco de algunas de las obras se concentra en la instalación de los rieles, un trabajo que avanza especialmente entre el ramal técnico de Bosa y la Estación 1. Este proceso, llevado a cabo por profesionales especializados y respaldado por maquinaria y herramientas de alta tecnología, ya muestra resultados significativos.



El avance de la línea férrea del Metro de Bogotá

Según la información oficial del proyecto, el progreso en la instalación de la doble línea férrea se detalla así:



Viaducto : Se han instalado 2.438 metros de rieles (doble línea férrea)

: Se han instalado 2.438 metros de rieles (doble línea férrea) Patio Taller : Se han instalado 11.305 metros de un total de 17.370 metros.

: Se han instalado 11.305 metros de un total de 17.370 metros. El material que está siendo instalado es de proporciones robustas. Cada riel tiene una longitud de 25 metros y un peso aproximado de 1.350 kg.

La tecnología empleada en el tendido de la vía férrea de la L1MB combina la exactitud del trabajo humano con la eficiencia de maquinaria avanzada. Es relevante destacar que la tecnología utilizada es similar a la implementada en proyectos ferroviarios gigantescos y de alta velocidad en el mundo. Entre ellos se citan:



El tren de alta velocidad Beijing–Shanghai (China).

La Línea 3 de Xiam (China).

El ferrocarril de la costa este de Malasia.

Estos rieles tienen una historia de logística compleja. Los primeros de ellos llegaron a Puerto Bahía en Cartagena, provenientes de China, hace aproximadamente un año. En total, el proyecto contempla 4.846 rieles que componen la vía férrea, con un peso total de 6.635 toneladas de carga. De esta cantidad, 96 kilómetros se destinarán a lo largo del viaducto y los 24 kilómetros restantes se emplearán en el lastre de distribución de la línea férrea en el Patio Taller.



El proceso de instalación de los rieles del Metro de Bogotá

La colocación de cada riel es un proceso metódico que garantiza la precisión necesaria para la operación del futuro sistema. El proceso se desarrolla a través de varias fases bien definidas:



Recepción y Topografía Inicial: Se inicia con la recepción de la zona de obra y el diseño de la topografía inicial para definir con precisión el terreno.

Puntos de Topografía: Se instalan puntos de topografía, esenciales para garantizar la alineación exacta de los rieles.

Traslado de Materiales: Se lleva a cabo el traslado de los rieles hasta la estructura del viaducto.

Armado y Colocación: Se procede al armado del acero de refuerzo, que constituye la base, seguido de la colocación de los rieles, los cuales son encajados cuidadosamente de manera manual para asegurar su estabilidad.

Soporte y Cimentación: Seguidamente, se monta el encofrado, seguido del vaciado y curado del concreto, el elemento esencial para el soporte de las vías.

Ajuste Final: Por último, se ejecuta el ajuste preliminar y la regulación milimétrica del nivel de la vía, garantizando la precisión requerida para la operación del sistema.

Con 679 columnas construidas y miles de metros de rieles en sitio, la Línea 1 del Metro de Bogotá se consolida día a día, transformando el paisaje de la ciudad y acercándola a una nueva era de movilidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.