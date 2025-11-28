En vivo
Noticias Caracol
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA / BOGOTÁ / Así son los primeros rieles instalados del Metro de Bogotá: nuevo reporte de avance

Así son los primeros rieles instalados del Metro de Bogotá: nuevo reporte de avance

La Empresa Metro de Bogotá reveló el proceso de instalación y cómo se ven los primeros rieles férreos de la Línea 1 del sistema, programada para iniciar operación en el primer semestre de 2028.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de nov, 2025
Así son los primeros rieles instalados del Metro de Bogotá: nuevo reporte de avance
Así se ven los primeros rieles instalados del Metro de Bogotá.
Empresa Metro de Bogotá

