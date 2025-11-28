En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Cruda escena que habría presenciado testigo en muerte de capitán junto a subteniente en Cantón Norte

Cruda escena que habría presenciado testigo en muerte de capitán junto a subteniente en Cantón Norte

El trágico incidente que ocurrió en el Cantón Norte de Bogotá, durante la noche del pasado miércoles 26 de noviembre de 2025, ha provocado conmoción entre los habitantes de Bogotá. Una testigo del caso es clave en la investigación.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 28 de nov, 2025
Cantón Norte
Los fallecidos, al parecer, se preparaban para ir hacia un concierto. -
Fotos: suministradas

