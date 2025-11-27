Revelan que habría pasado en carro donde murieron oficiales en el Cantón Norte: testigo y dos armas

El Ejército adelanta verificaciones internas sobre la muerte de dos oficiales dentro del Cantón Norte de Bogotá, un caso que ocurrió en la noche este miércoles 26 de noviembre y que involucra a una subteniente y a un capitán que, según información conocida por Noticias Caracol, habían sostenido una relación afectiva. El hecho se presentó exactamente en el parqueadero del batallón Córdoba, dentro de las instalaciones de la Escuela de Infantería, donde fueron hallados sin vida al interior de un automóvil gris luego de que se escucharan varias detonaciones al interior de la guarnición militar.



La primera información ingresó a través de los canales internos de comunicación del Ejército, donde se reportó un posible caso de personas heridas por arma de fuego dentro de las instalaciones. Así se detalló en un reporte preliminar entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, y al que tuvo acceso este canal, el cual describió que a las 8:33 p. m. del 26 de noviembre un suboficial de servicio recibió una alerta sobre un eventual incidente. En el documento se estableció: “Atención al llamado por posible evento con heridos por arma de fuego”. El sitio señalado fue el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería. Personal del servicio de urgencias acudió para prestar primeros auxilios, pero al revisar el interior del vehículo encontraron dos cuerpos sin signos vitales.

El oficial de inspección de la Policía, Edward Vargas, explicó, en una declaración a medios de comunicación, cómo se adelantó la intervención inicial "donde a través de la central de radio llaman para informar de un hecho al interior de estas instalaciones. Efectivamente, la patrulla de la jurisdicción llega al sitio y encuentra dos cuerpos al interior de un vehículo. En este momento, la sección de investigación criminal se encuentra adelantando todas las diligencias investigativas y las exploraciones de campo para esclarecer estos hechos”.

Desde el Ejército, el Centro de Educación Militar emitió un comunicado oficial en el que relató los hechos preliminares. Señaló que, tras escucharse varias detonaciones, se realizó una verificación interna y fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales dentro de un vehículo particular. La institución indicó que, "de manera preliminar, se pudo establecer que estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal”. También informó que se dio aviso inmediato a la Policía Nacional y se activaron los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía para determinar las circunstancias del caso. Además, se informó sobre el acompañamiento psicosocial a los familiares.



A medida que avanzaron las verificaciones, uniformados cercanos señalaron que la subteniente Mora había terminado su relación con el capitán y que ambos se reencontraron cuando ella llegó a Bogotá para asistir a un concierto. La oficial estaba adscrita al Comando de Drones de la base de Tolemaida, mientras que el capitán se había graduado apenas un día antes del curso de comando para ascender al grado de mayor. Compañeros relataron que los dos habían sido vistos poco antes en una cafetería dentro del Cantón Norte, en una fotografía que se convirtió en el último registro de la pareja antes del hecho.

En otro pronunciamiento, el Ejército Nacional reiteró: “Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal. En el marco de la colaboración armónica con las diferentes instituciones, reiteramos nuestra disposición para brindar todo el apoyo necesario que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho”.

Nuevos detalles de lo que habría pasado dentro del carro: esto se sabe de una testigo y de otras dos armas halladas

Noticias Caracol conoció que en el interior del vehículo no solo estaban el capitán Basbela y la subteniente Mora. Dentro del carro se encontraba también una compañera de la víctima, una subteniente del Ejército que ocupaba el asiento trasero y que presenció directamente el momento en el que ocurrieron las detonaciones. Según esa versión, ella observó cuando el capitán sacó un arma y le disparó por lo menos cinco veces a la subteniente Mora. Posteriormente, el oficial se habría quitado la vida. La presencia de esta testigo se convirtió en un elemento central para reconstruir la secuencia de los hechos dentro del automóvil.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, entregó detalles en entrevista con este canal sobre las verificaciones que realizaron junto al CTI y calificó que “se trató de un evento desafortunado que se presentó el día de ayer aquí en las instalaciones de nuestra escuela de infantería". Conforme con el funcionario, las víctimas eran "dos oficiales que aparentemente mantenían una relación sentimental. Estaban en el parqueadero de la escuela y cuando se produjeron unas detonaciones, se revisó qué era lo que había sucedido y se encontraron los cuerpos de las dos personas dentro del vehículo”, afirmó.

El general también explicó los hallazgos relacionados con las armas. Según indicó: “Una vez se hicieron las pesquisas, las actos urgentes con el CTI de la Fiscalía, pues se pudo hacer la verificación de efectivamente encontrar un arma y posteriormente en la habitación donde dormía el capitán se encontraron otras dos armas. Estamos en ese proceso de de hacer el rastreo y la verificación”. Noticias Caracol conoció que estas dos armas halladas en su habitación eran de su propiedad y no correspondían a la dotación oficial del Ejército.

Durante su declaración, Cardozo también recordó los filtros psicológicos que atraviesan los uniformados y los mecanismos internos disponibles para evitar que este tipo de situaciones sucedan: “En los procesos de incorporación todos los soldados, los oficiales y los suboficiales pasan por un tamizaje de sanidad. Dentro de ese tamizaje de sanidad, pues está la parte de psicología. Esas personas ingresan a la institución pasando esos filtros y posteriormente una vez se encuentran dentro de la institución hay departamentos de psicología en las unidades y también tenemos una línea de defensa de la vida es el número 234 que funciona las 24 horas por si una persona siente que está inestable emocionalmente o necesita ayuda, se cree vulnerada”.

Las autoridades militares y la Fiscalía avanzan en la recolección de elementos que permitan precisar la secuencia exacta, mientras la testigo que estaba dentro del carro se convirtió en pieza clave para comprender los minutos en los que se produjeron las detonaciones y determinar cómo ocurrieron las muertes al interior del Cantón Norte.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.