En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan que habría pasado en carro donde murieron oficiales en el Cantón Norte: testigo y dos armas

Revelan que habría pasado en carro donde murieron oficiales en el Cantón Norte: testigo y dos armas

Una testigo, que estaba dentro del vehículo donde ocurrieron los hechos, se convirtió en una pieza clave para reconstruir qué pasó con los dos militares hallados muertos. El Ejército también confirmó el hallazgo de un arma en el carro y otras dos en la habitación del oficial. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Revelan que habría pasado en carro donde murieron oficiales en el Cantón Norte: testigo y dos armas
Revelan que habría pasado en carro donde murieron oficiales en el Cantón Norte: testigo y dos armas
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad