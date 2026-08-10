Cierran parte de estación de TransMilenio temporalmente tras terremoto de 7,4 en Colombia

Tras el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, TransMilenio anunció la suspensión temporal de la operación del vagón C y el acceso norte de la estación Av. Jiménez, ubicada en la troncal Caracas, en Bogotá. De acuerdo con la empresa, la decisión se tomó como medida preventiva, debido a la magnitud del movimiento telúrico y con el propósito de verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura.

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La Empresa Metro de Bogotá, en conjunto con las autoridades competentes, realizará una revisión e inspección exhaustiva de la infraestructura de la obra del Metro que se encuentra ubicada sobre la estación Av. Jiménez. TransMilenio aclaró que estos trabajos son netamente preventivos y buscan garantizar la seguridad tanto de los usuarios del sistema como del personal encargado de adelantar las labores de inspección.

Por ahora, la suspensión se mantendrá mientras se realizan las verificaciones correspondientes. La empresa señaló que, una vez terminen los trabajos, se determinarán las condiciones de seguridad de la infraestructura.



¿Cuándo volverá a funcionar el acceso norte de Av. Jiménez?

TransMilenio indicó que todavía no se ha informado una hora específica para el restablecimiento del servicio en el vagón C y el acceso norte de la estación Av. Jiménez. Una vez finalizada la inspección y confirmadas las condiciones de seguridad, se anunciará el restablecimiento de la operación en estos puntos de la estación.



La medida se conoce luego del sismo de este 10 de agosto, que generó afectaciones y activó los protocolos de atención y verificación de las autoridades en diferentes zonas del país. Los usuarios que necesiten ingresar o salir de la estación Av. Jiménez deberán estar atentos a las indicaciones de TransMilenio mientras avanzan las labores de inspección.

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María Paula Rodríguez Rozo

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