¿A qué sanciones judiciales y económicas se exponen quienes abandonaron a dos perros en El Dorado?

Un indignante caso de abandono animal se registró en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, luego de que dos cachorros, de 5 y 6 meses, fueran dejados a su suerte en la terminal aérea tras no cumplir con los requisitos sanitarios exigidos para ingresar a Colombia. Los tenedores llegaron al país en un vuelo procedente de Estados Unidos junto a los canes. Al no resolver las inconsistencias documentales requeridas por las autoridades sanitarias, decidieron abandonar a las mascotas para proseguir su trayecto interno hacia la ciudad de Cali. (Lea también: Viajeros abandonaron a sus perros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: piden revocar sus visas)



Custodia y estado de salud de los perritos

Actualmente, los dos perritos se encuentran bajo la custodia oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Allí, los cachorros están siendo sometidos a un estricto protocolo de cuarentena y aislamiento con el objetivo de evaluar detalladamente su estado de salud y descartar cualquier tipo de afectación epidemiológica previa a definir su destino final. Según explicaron voceros de la entidad encargada de la protección animal, las mascotas se encuentran bien físicamente, pero requieren de forma obligatoria este periodo preventivo de observación debido a que provienen del extranjero sin los respaldos veterinarios completos.



Las irregularidades documentales y exigencias del ICA

La emergencia de control se activó en la terminal aérea cuando funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) detectaron inconsistencias en la documentación sanitaria de los animales. Específicamente, las autoridades hallaron irregularidades en el carné de vacunación y en los registros de desparasitación de ambos cachorros. Para que cualquier perro o mascota pueda ingresar legalmente a territorio colombiano desde el exterior, la normativa vigente del ICA establece como exigencia obligatoria la presentación de un certificado sanitario oficial, el esquema de vacunación vigente y la aprobación de una inspección física realizada al animal en el punto de entrada. Si dicha revisión física o documental no resulta satisfactoria, la regulación contempla que la mascota puede quedar retenida o ser sometida a medidas sanitarias especiales.



La decisión de los propietarios de los perros

Durante el procedimiento de verificación en el aeropuerto El Dorado, las autoridades solicitaron a los viajeros que brindaran las claridades y correcciones correspondientes sobre los papeles y la condición de las mascotas. Sin embargo, dichas explicaciones no fueron suministradas y ante la imposibilidad de que los animales ingresaran formalmente al país sin cumplir los protocolos de ley, ellos “deciden avanzar y dicen ‘nosotros no nos vamos a hacer cargo de los animales, tenemos que llegar a Cali’. Ingresan al país y continúan, y dejan a los animales abandonados en el aeropuerto”, explicó Antonio Hernández, director del IDPYBA. Los propietarios, aprovechando su condición de ciudadanos colombianos -a quienes constitucionalmente no se les puede negar la entrada al territorio nacional, a diferencia de lo que ocurriría con ciudadanos extranjeros-, decidieron continuar con su travesía en Colombia.



Proceso penal y acciones judiciales en marcha

Ante la gravedad de este hecho, el IDPYBA anunció el inicio de actuaciones formales para que las autoridades competentes impongan las sanciones penales y administrativas correspondientes a los responsables del abandono animal. El director del instituto señaló que se está conformando un expediente probatorio que será remitido formalmente a la Inspección de Policía y a la Fiscalía General de la Nación para investigar la comisión del delito. En la legislación colombiana, el abandono de animales está tipificado como una conducta punible que conlleva sanciones que van desde multas económicas hasta penas de cárcel, dependiendo de la severidad del caso y de las afectaciones que sufran los ejemplares.

El caso ha trascendido las fronteras institucionales locales. Como parte de las medidas complementarias adoptadas por la Alcaldía Mayor y las autoridades distritales, se solicitó formalmente a la Embajada de Estados Unidos evaluar la posibilidad de revisar la situación migratoria de las personas responsables de este hecho. Esta solicitud busca que las autoridades estadounidenses conozcan la conducta cometida por estas personas tras su desplazamiento desde territorio norteamericano y determinen si procede alguna revisión respecto a sus visados o estatus migratorio.

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Por el momento, la prioridad de los médicos veterinarios y del equipo de protección animal en Bogotá es garantizar la estabilidad y la seguridad de los dos cachorros. Una vez culminen los días reglamentarios de cuarentena y aislamiento, y se conozcan los resultados definitivos sobre su salud, el Distrito definirá el trámite correspondiente para el futuro de los animales.



***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.