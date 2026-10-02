La nueva modalidad de robo en Bogotá que preocupa a domiciliarios: el relato de una de las víctimas

Un hombre registró con una cámara el asalto del que fue víctima en un barrio del sur de Bogotá. Las imágenes permitieron identificar con claridad a los presuntos responsables y también dejaron registradas las amenazas que le hicieron durante el robo.

El hecho ocurrió después de que el joven recibiera una supuesta solicitud de compra por internet. Según relató, fue citado con el fin de concretar una venta, pero terminó siendo engañado y asaltado. La víctima se dedica a la comercialización de equipos tecnológicos y ese día recibió varias solicitudes de compra. Primero lo contactaron por un dron y, poco después, otra persona mostró interés en una cámara de video, lo que le hizo pensar que tendría una jornada exitosa de ventas.



La víctima habló con el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, y explicó que “voy a la primera entrega, que es la compra más costosa. La persona llegó, me pide las placas del vehículo que para ingresar al conjunto, nunca sale nadie, nunca sale la persona, no me contesta, me bloquea. Empiezo yo como a sospechar y me alejo. En este caso, llegué al a otro conjunto, a la entrada a otro conjunto. Estando ahí me escribe la otra persona: ‘Hola, ¿cómo estás? ¿Alcanzas a pasar a dejarme la cámara?’”.

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Aunque sospechó que intentaban robarlo y creyó haber evitado el peligro, se dirigió al segundo punto de encuentro, donde en realidad lo esperaban los delincuentes. “Ahí en el parque es cuando la persona me dice: "Ah, usted es el de las cámaras, le estamos esperando. Es que pensé que venía por acá’. Cuando de la nada aparecen. Siempre vi dos tipos. Nunca vi la persona que está atrás mío, que es la que me quita los bolsos y se los lleva con todas las cámaras. La otra persona me revisa, me quita las llaves, me apaga la moto. En este caso, la persona que tiene el revólver es la que me quita los celulares. Me dice que le dé los códigos de los celulares y me tiran las llaves de la moto”.



Los tres presuntos responsables quedaron grabados por la cámara: uno de ellos habría fingido ser el comprador, otro sostenía un casco en la mano y un tercero simulaba ser un peatón, pero terminó llevándose los productos. Además de la mercancía, los delincuentes se apoderaron de los teléfonos celulares de la víctima y, presuntamente, accedieron a sus cuentas bancarias para vaciarlas. Las autoridades esperan que el material audiovisual sirva como prueba para identificarlos y capturarlos.



ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE EDWARD PORRAS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL