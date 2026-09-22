Así cayó ‘Los Buitres’, banda señalada de robar una camioneta con una niña de 7 años en Bogotá

Seis presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los Buitres’ fueron capturados en Bogotá y enviados a prisión, tras una investigación que los señala de participar en el hurto violento de vehículos de alta gama. Entre los casos que las autoridades lograron esclarecer está el robo de una camioneta ocurrido el pasado 6 de abril en la localidad de Suba, en la que se encontraba una niña de 7 años.



La captura fue adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades distritales. Según la investigación, que se extendió durante cinco meses, la estructura habría participado en al menos cinco hurtos bajo esta modalidad.

En el caso ocurrido en Suba, los presuntos delincuentes habrían despojado violentamente al propietario de la camioneta y escapado en el vehículo sin percatarse de que la menor permanecía en su interior. La niña fue localizada y rescatada esa misma noche por la Policía y posteriormente entregada a sus padres. El automotor también fue recuperado.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la gravedad del hecho y señaló: “Secuestrar a una niña es de los delitos más graves que hay. Como sociedad tenemos todos que unirnos para que haya una sanción efectiva, y cualquier delincuente que se meta con violencia y que se meta con los niños pague por eso”.



🚨Así capturamos a los responsables del hurto violento de una camioneta en #Suba, donde una niña de 7 años se encontraba en su interior.



Ya están tras las rejas 6 integrantes de la estructura criminal ‘Los Buitres’, gracias una ardua investigación del @GaulaPolicia. pic.twitter.com/q8ILfMpZGO — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 22, 2026

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Así fue la investigación para capturar a ‘Los Buitres’

Las autoridades desarrollaron durante cinco meses una investigación que incluyó diferentes herramientas para identificar a los presuntos integrantes de la estructura criminal.

Entre las labores realizadas estuvieron:



El análisis de más de 100 horas de material videográfico.

La interceptación de llamadas telefónicas.

Entrevistas a víctimas.

Reconocimientos mediante álbumes fotográficos.

Búsquedas selectivas en bases de datos.

Además, se realizaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en los barrios Porvenir y Parques de Bogotá, en Bosa, y en el barrio Muzú, en Puente Aranda.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho Zambrano, destacó el trabajo realizado por el GAULA y se refirió al caso de la menor.

“No es únicamente hurto, es secuestro, porque lo que cometieron fue un secuestro. Fueron cinco meses de investigación en los que el GAULA desarrolló todas sus capacidades técnicas y humanas para que este caso no quedara impune”, afirmó.



¿Cómo operaba la banda?

De acuerdo con la investigación, los presuntos integrantes de ‘Los Buitres’ realizaban labores de observación y seguimiento antes de ejecutar los hurtos. Con ello, buscaban identificar las rutinas, lugares de residencia y desplazamientos de sus posibles víctimas.

Posteriormente, presuntamente utilizaban armas de fuego para interceptar a las personas, intimidarlas y, en algunos casos, retenerlas temporalmente con el objetivo de apoderarse de los vehículos.

Las autoridades señalaron que las camionetas de alta gama eran trasladadas a parqueaderos clandestinos, bodegas e inmuebles utilizados como centros de acopio. Allí, presuntamente, se modificaban sus sistemas de identificación para facilitar su comercialización ilegal.

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Según la investigación, algunos de estos vehículos eran enviados posteriormente hacia Norte de Santander, mientras que otros eran destinados al negocio ilegal de autopartes.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los seis capturados están alias Homero, señalado como cabecilla de la organización; alias Costeño, quien presuntamente cumplía funciones de coordinación, y alias El Flaco, señalado de participar directamente en algunos de los hurtos.

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El secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, aseguró que ‘Homero’ también habría participado en el caso de la niña y lo señaló de presuntamente instrumentalizar a menores de edad para cometer delitos.

“Alias Homero no solo habría participado en el secuestro de la niña: también instrumentalizaba a menores de edad para cometer delitos. ¿Qué hacía este individuo en las calles? Como sociedad, no podemos seguir aplazando esta discusión: cuando se utilizan niños y se ejerce violencia para delinquir, las sanciones deben ser más severas. Los menores se protegen, no se instrumentalizan”, señaló Restrepo.

Durante los procedimientos fueron incautados tres computadores, seis dispositivos móviles y munición. La Policía estima que la operación permitió afectar las rentas criminales de la estructura en aproximadamente $200 millones mensuales.

Los seis capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple. Posteriormente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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