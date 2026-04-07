Así fue el operativo para rescatar a menor de 7 años secuestrada en medio de robo de carro en Bogotá

Una familia vivió una noche de pánico en Bogotá. En la localidad de Suba, varios ladrones hurtaron un vehículo con una niña de siete años a bordo. En cámaras de seguridad quedó grabado cómo los sujetos intimidaron al dueño del automotor, un Nissan X-Trail Champagne, y se lo llevaron en cuestión de segundos. Inmediatamente, la madre de la niña alertó a las autoridades, las cuales desplegaron un amplio operativo para encontrarla.

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“Mi hija se llama Gabriela Beltrán Moreno. La niña tiene una pijamita blanca, como con punticos azules y una mariposa azul. Tiene puesta una chaqueta como acolchonadita, morada, lila exactamente. Tiene unas botas de unicornio rosadas con blanco. Tiene el cabello recogido y arriba en la cabeza tiene como una trenza en forma de corazón”, aseguró Tatiana Moreno, mamá de la menor, para Noticias Caracol.

El robo ocurrió sobre las 9:36 de la noche de la noche del lunes 6 de abril. Los presuntos delincuentes se bajaron de un carro blanco y se acercaron al vehículo gris, el cual estaba parqueado al frente de una vivienda. La menor estaba durmiendo en la parte de atrás cuando los sujetos se llevaron el automotor, por lo que, según afirmaron las autoridades, al parecer no se percató de lo que estaba sucediendo. "Se desplegaron todas las capacidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula de la Brigada XIII del Ejército y la Secretaría de Seguridad para rescatarla sana y salva", aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.



La Alcaldía distribuyó por toda la ciudad más de 2.000 uniformados de las diferentes especialidades de Policía, además de coordinar con el Halcón para lograr una búsqueda más amplia. "Esto no debe ocurrir (...) El turno que terminaba a las 10 de la noche no lo dejé relevar con los que trasnochaban en ese momento, hasta tener más capacidad", indicó el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Tras dos horas de búsqueda, casi a la media noche lograron ubicar a la menor y al vehículo parqueado en el barrio Nicolás de Federmán, de la localidad de Teusaquillo. Los delincuentes habían huido dejando a la niña al interior del automotor; sin embargo, el alcalde Galán resaltó que ella no se despertó durante el secuestro, y añadió que ya se encuentra con sus padres.

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El mandatario distrital le agradeció a la Fuerza Pública por el despliegue e hizo énfasis en que ahora las autoridades están investigando y analizando cámaras de seguridad y testimonios para dar con el paradero de los responsables de este hecho, y llevarlos ante la justicia. La Policía, por otro lado, hizo un llamado para que la ciudadanía reporte de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia, a través del 123 o en el CAI más cercano.

LAURA VALENTINA MERCADO

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