Las claves de lo que ha dicho jueza Sandra Heredia en lectura de fallo en caso Álvaro Uribe

La primera parte de la lectura del fallo que declarará condenado o absuelto al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso por presunto fraude procesal y soborno tuvo varios momentos claves sobre la validez de las pruebas que se presentaron durante el juicio.

La jueza Sandra Heredia inició su lectura manifestando que la justicia "no se arrodilla ante el poder". Defendió, entre otras cosas, la autonomía judicial de su despacho frente a lo que calificó como "uno de los casos más significativos de su historia judicial reciente" que, aseguró, "ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones".

También señaló que “no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia".

Las interceptaciones

La defensa de Álvaro Uribe cuestionó la validez de algunas de las evidencias aportadas en el caso, como son las interceptaciones. Para la jueza Heredia, se trata de un “hallazgo imprevisto o hallazgo casual”.

Señaló que estas fueron “resultado de un error involuntario”, pero “son susceptibles de registro”. Dejando en claro que estas son legales para el proceso. De otro lado, refiriéndose a las grabaciones de reloj espía de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el caso, la juez Heredia dijo que, según lo establecido por la ley, resultan “legalmente válidas porque su práctica no requiere previa orden judicial”, ya que “se ha realizado de su propia voz e imagen de persona que es víctima”.

La jueza consideró que para estas grabaciones no se acudió mediante acciones como torturas, tratos inhumanos o degradantes u otra afectación de un derecho fundamental. Señaló que estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe.

“Pese a que las grabaciones no son del todo nítidas, no carecen de validez, pues no se trata de simples copias, sin autenticidad, ni su contenido fue contextualizado, además, reflejan lo dicho por Juan Guillermo Monsalve, tal como estaba sucediendo. Se puede discernir las conversaciones. No afecta el debido proceso ni eficacia probatoria”, anotó.



¿Qué dijo sobre los testimonios de Juan Guillermo Monsalve e Iván Cepeda?

Sobre los testimonios de Monsalve dijo que desde que habló en 2011 y lo que se escuchó en el juicio actual no evidencia “las contradicciones expresadas por la defensa”. “Tuvo el valor civil, no solo de sostener su discurso, sino de documentarlo, porque desde entonces era consciente de las afrentas que debía llevar sobre su espalda”, afirmó. Y añadió “que el testigo no ha faltado a la verdad ni mucho menos haciendo imputaciones que no le corresponden”.

Durante la lectura, la jueza añadió que este proceso que “en nada le corresponde comprobar si en efecto el señor expresidente (Uribe) y su familia participaron o no en la conformación de grupos al margen de la ley”.

En otro de los puntos, consideró que el testimonio de Iván Cepeda “es digno de credibilidad”. Según la jueza, el senador, quien es víctima en el proceso, “se limitó a informar lo que le consta en relación con los hechos jurídicamente relevantes respecto de las visitas que ejecutó en diferentes establecimientos carcelarios”.

