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Aerocivil reporta fallas en sistema que controla vuelos en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá

La entidad informó que una falla intermitente en el sistema de visualización de pantallas del Centro de Control de Bogotá llevó a activar un plan de contingencia para las aeronaves en vuelo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Aeronáutica Civil
Archivo

La Aeronáutica Civil informó este lunes que se presentó una falla intermitente en las pantallas del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC), ubicado en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La autoridad aeronáutica puso en marcha los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y modificó de manera temporal el sistema utilizado para controlar las aeronaves que actualmente se encuentran en vuelo.

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"Ante esta situación, y con el propósito fundamental de salvaguardar la seguridad operacional en el espacio aéreo colombiano, la autoridad aeronáutica procedió a la activación inmediata de los protocolos institucionales de contingencia previstos para este tipo de eventos", se lee en un comunicado de la Aerocivil.

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