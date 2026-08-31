Anuncian sanciones por polémica remodelación en edificio de Rogelio Salmona en Bogotá: “Es ilegal”

En redes sociales inició una polémica a raíz de un video publicado por la cuenta Deconama Studio, que subió un video en el que mostró la remodelación de unas escaleras de un edificio del norte de Bogotá, diseñado por el célebre arquitecto Rogelio Salmona. Lo que parecía ser una simple modificación de la estructura, que desafiaba lo establecido por el maestro, trascendió a ser un asunto ilegal por tratarse de un bien de interés cultural. Por esto, el propietario y los profesionales detrás de esta remodelación llevarán millonarias sanciones.

Cuando pregunten por qué es necesario hablar de ética y ética profesional en todas las carreras, enséñen este video.



Hasta el diseño de interiores exige, además de criterios técnicos y estéticos, responsabilidad ética. Intervenir un espacio es preguntar por su historia, su… pic.twitter.com/4IJF9CaFFd — Carlos Andrés Muñoz López (@cualquierandres) August 30, 2026

Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), le dijo a Noticias Caracol que esta acción definitivamente es ilegal. Para empezar, no se pidió el permiso de realizar esta y otras modificaciones que, al parecer, no fueron mostradas en el video. El permiso con el Distrito es necesario para cualquier intervención en esta clase de inmuebles. Pero a esto se le suma que el conjunto Altos de Santa Ana (diseñado por Salmona) consta de un nivel dos de protección que lo configura en una “conservación tipológica”, según explicó Parra a este medio. En otras palabras y aplicado a este contexto, el reemplazo de las escaleras no estaba permitido en esta clase de inmueble.

Anuncian sanciones por la polémica remodelación

Parra afirmó que esta no habría sido la única modificación que habría realizado este estudio especializado en arquitectura y diseño de interiores. Aunque de momento no se ha conversado directamente con los implicados, el director del Idpc anticipó las millonarias multas que se llevarán los involucrados. En el caso del propietario, habrá sanciones de 200 a 500 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). Dicho monto duplicará para los profesionales, que podrían pagar multas que rondan desde los 400 a 1.000 SMMLV. Además de eso, el Instituto ordenará la restitución de lo que se modificó en el inmueble.



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