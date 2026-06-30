Así puede ayudar a Venezuela desde Bogotá tras terremotos que dejan más de 1.700 muertos

Casi una semana después de que se registraran los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, generando un escenario devastador para el país vecino, especialmente en la zona de La Guaira, aún hay maneras de ayudar desde Bogotá y otras ciudades del país. Los sismos, según el último balance de las autoridades venezolanas, dejan hasta el momento 1.719 muertos, 5.034 heridos y más de 15.866 personas damnificadas. Sin embargo, organismos internacionales han advertido que la cifra de víctimas puede ser mayor.

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En el estado de La Guaira, el epicentro de la devastación, rescatistas de todo el mundo trabajan hoy contrarreloj para buscar supervivientes de la tragedia bajo los escombros, mientras las probabilidades de encontrar gente con vida se van desvaneciendo según pasan las horas. De acuerdo con el gobierno venezolano, hay 855 edificios afectados, de los cuales "189 sufrieron un colapso total". Sin embargo, una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos, alertó este martes de que la situación humanitaria en las zonas afectadas se ha deteriorado rápidamente. firmó que se observa "una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada".



¿Cómo ayudar a Venezuela desde Bogotá?

Ante este complejo panorama, hay varias formas de ayudar desde la capital colombiana. Una de ellas es a través de los centros de acopio que ha habilitado la fundación Juntos se Puede, la cual ayuda a migrantes y refugiados. Ya ha logrado reunir toneladas de ayudas y ha enviado dos vuelos con rumbo a Venezuela. Sin embargo, sigue recibiendo donaciones, especialmente en equipos médicos, medicamentos, artículos para niños y bebés y alimentos no perecederos. También, las personas que deseen pueden apoyar como voluntarios.



Su sede principal está ubicada en Pasadena, en la calle 104 #54-31. No obstante, ha habilitado más puntos a lo largo de la ciudad para recibir donaciones:



Movistar Arena

Dg. 61c #26-35

Horario: 12 m. a 3 p.m.

Soacha

Casa linda 9 al pie de la panadería La galaxia (carrera 6a este #30-21)

Horario: 12pm - 8:30pm

Contacto: 3026618581

Chapinero

Centro parque 63 (kr 13 #63-2)

Horario: 8am - 7pm

Contacto: 3228470957

Chapinero

Calle 68#6-39

Horario: 12pm- 8:30pm

Contacto: 3105663692

Chapinero

Calle 56 #13-31 apto 102

Horario: 8am -5pm

Contacto: 316884544

Usaquén

Unicentro - 122 Plaza apartahotel (kr 15a # 122)

Horario: 24 hrs

Contacto: 3058149973

Usaquén

kr 8 #127-76 local

Horario: 9am- 6:00pm

Contacto: 3155234403

Candelaria

kr 5 #17-69

Horario: 8am - 10pm

Contacto: 3014827680

Suba

Morato, Juca Sushi (Ak 70 #106-05)

Horario: 12pm - 8:30pm

Contacto: 3118197005

Las personas también pueden realizar sus donaciones monetarias a la Cruz Roja Colombiana, a través de la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490, mediante la App Daviplata o por medio del portal web de la Cruz Roja Colombiana. Además, el Banco de alimentos en Bogotá también está recibiendo donaciones para ayudar a los damnificados, a través de su página oficial, www.bancodealimentos.org.co, en la sección "DONA YA", puedes convertirte en parte del equipo y contribuir para que la ayuda llegue a las familias afectadas en Venezuela.



LAURA VALENTINA MERCADO

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