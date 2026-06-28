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Noticias Caracol  / MUNDO  / Periodista en Venezuela pide no parar la búsqueda de sus primas desaparecidas en La Guaira

Periodista en Venezuela pide no parar la búsqueda de sus primas desaparecidas en La Guaira

“Tenemos la esperanza de que aparezcan”, dijo la reportera de Noticias Caracol que, como otros colegas, siguen informando sobre la tragedia en el país mientras viven su propio dolor por sus familiares o amigos afectados por los terremotos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Periodista en Venezuela pide no parar la búsqueda de sus primas desaparecidas en La Guaira
AFP

Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Venezuela, no pudo ocultar su angustia al terminar su informe pidiendo que no detengan la búsqueda de dos primas suyas, que estaban en La Guaira cuando se produjo el doble terremoto.

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No paren la búsqueda porque tenemos la esperanza de que aparezcan”, dijo la periodista, que ha compartido la imagen de una de ellas. Su otra familiar tiene síndrome de Down, indicó. Se trata de Julieta y Jeanette Escalada Terrero. “Sé que es difícil, pero los milagros existen!”, escribió en su mensaje de X, agregando que “he visto rescates con vida de varias personas”. El último lugar en el que estaban era el Edificio lado de las 15 letras de Macuto. (Lea también: Emotivo rescate de un bebé tras permanecer horas bajo escombros: así fue el reencuentro con su padre)

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Plataformas activadas para localizar a desaparecidos por terremotos en Venezuela

Según un estimado de la ONU, hay más de 50.000 personas desaparecidas. Ciudadanos que se han agolpado para ayudar a los damnificados han creado sitios web para que la gente puede localizar a sus allegados.

Uno de esos sitios es https://desaparecidosterremotovenezuela.com/ en el que invitan a los venezolanos a subir la foto de su familiar desaparecido, reportar su nombre si no tiene una imagen, además de indicar el lugar en el que estaba en el momento de los terremotos. También permite sumarse como voluntario para ayudar en la búsqueda.

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Otras formas de ayudar a los venezolanos, desde Colombia, es a través de donaciones en dinero o especie. Puede hacerlo así:

Cruz Roja Colombiana

  • Cuenta corriente Davivienda: 0560455069996490. Titular: Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. NIT: 899999025-3
  • APP Daviplata
  • www.cruzrojacolombiana.org

Asociación Bancos de Alimentos de Colombia

Puede donar:

  • Hidratación.
  • Alimentos de consumo inmediato, no perecederos.
  • Productos de higiene y primera necesidad.
  • Centros de acopio: en Bogotá, en la calle 19 A # 32-50; y Espinal, Barranquilla, Montería, Bogotá, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales.
  • Donaciones en dinero por transferencia bancaria: Bancolombia cuenta de ahorros: 04867105340. Titular: Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia-Abaco. Nit: 900326456-1. Bre-B bancolombia: 0090989753

Fundación Juntos se puede

Voluntarios para armar kits y embalaje, en Bogotá, en la calle 104 # 54-31.

Las redes sociales de Noticias Caracol están a disposición para quienes lo requieran y se habilitó esta línea de WhatsApp: 315 3660201.

¡Venezuela nos necesita! (Lea también: El antes y el después de Venezuela, que avanza en carrera contrarreloj para hallar sobrevivientes)

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