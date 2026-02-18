En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Así quedó el restaurante destrozado por camión de basura en el centro de Bogotá: "Tremendo trueno"

Así quedó el restaurante destrozado por camión de basura en el centro de Bogotá: "Tremendo trueno"

El camión, al parecer, rodó por una pendiente antes de chocar contra el establecimiento. "Yo pensé que era un terremoto", dijo el dueño del restaurante en el centro de Bogotá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de feb, 2026
camion la candelaria

Guy Cutajar, un francés que es propietario de un restaurante en La Candelaria, en pleno centro de Bogotá, estaba sentado en su negocio cuando escuchó un "tremendo trueno" a menos de un metro de distancia que irrumpió de manera tempestiva en el lugar. Se trató de un camión de basura que chocó contra el establecimiento, dejándolo completamente destrozado.

"Yo pensé que era un terremoto. Después de levantarme di la vuelta y vi que había un camión de reciclar dentro de mi restaurante", contó Cutajar para Noticias Caracol. Inmediatamente, se empezaron a difundir videos de cómo había quedado la infraestructura tras el siniestro ocurrido sobre el mediodía de este martes, 17 de febrero. Al punto llegaron unidades de Bomberos de Bogotá para atender la emergencia.

Las autoridades dicen que dentro del camión no estaban ni el conductor ni los operarios, por lo que se determinó que el automotor quedó mal engranado en una empinada calle. "El vehículo empezó a rodar", dijo el cabo Rafael Penagos, comandante de Bomberos del Centro Histórico de Bogotá, constatando lo que se vio en las cámaras de seguridad.

"La policía se encontraba en la parte de arriba porque había como una discusión en ese momento de pareja, entonces preciso estaban ahí y cuando el camión iba bajando, pues ellos vinieron detrás avisándole a la gente que dieran paso", relató uno de los testigos. Después de 5 horas, el camión fue extraído con el apoyo de dos grúas.

Empresa a cargo del camión de basura se pronunció

El operador de aseo a cargo del camión de basura involucrado, Promoambiental Distrito, se pronunció al respecto en un comunicado difundido en sus redes sociales, y aseguró: "Desde el momento de los hechos, activamos de manera inmediata nuestros protocolos de seguridad y atención, brindando acompañamiento a los operarios, las personas presentes en el lugar y los propietarios del inmueble afectado, que, de acuerdo con la información verificada, no sufrieron lesiones de gravedad".

Agregó que "toda la flota vehicular cumple con los mantenimientos requeridos" y se encuentran "realizando las verificaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. Nos solidarizamos con las personas afectadas y mantenemos la plena disposición de colaborar con las autoridades competentes".

Por su parte, Guy Cutajar, el propietario del restaurante, pide al Distrito que responda por los daños a la arquitectura colonial. Es importante recordar que La Calendaria hace parte del Centro Histórico de Bogotá, por lo que cuenta con inmuebles, elementos del espacio público, caminos históricos y bienes arqueológicos que poseen un interés histórico, artístico, arquitectónico o urbanístico.

*Con reportería de Stephanie Valencia, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

