Intento de robo en barrio de Bogotá deja a ladrón electrocutado: viviendas habrían quedado sin luz

Viviendas en el barrio La Ponderosa de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, se habrían quedado sin energía por cuenta de un intento de robo ocurrido el pasado lunes 16 de febrero. Todo el actuar del responsable, que no pudo lograr su cometido y terminó electrocutado, fue grabado por una cámara de seguridad del sector y fue divulgado en redes sociales.

¿Cómo fue que las viviendas en La Ponderosa se quedaron sin luz?

Al parecer, el presunto criminal pretendía llevarse el cobre del cableado alrededor de las 2:00 a. m., mientras los vecinos del sector dormitaban. Para eso, escaló desde el exterior de una de las viviendas de forma ágil hasta el tejado del primer piso. Ya encima de la estructura, el hombre empezó a maniobrar con el cableado para sustraer el material.



En el metraje se puede observar que durante el robo, la manipulación de los cables generó varias chispas por una posible falla eléctrica que provocó el delincuente. El choque fue tal, que tres vecinos de la casa contigua se asomaron a la ventana para ver qué estaba ocurriendo en medio del estupor.

#BOGOTÁ. La madrugada de este lunes 16FEB, sujeto por poco y termina electrocutado por estar robando cable en el b/La Ponderosa, loc/Puente Aranda. Dejó un edificio sin servicio de energía hasta las 15:00h, aproximadamente.



Lo que se sabe del estado del ladrón tras la descarga eléctrica

A pesar de la descarga eléctrica que sufrió, el hombre resultó vivo, pero aparentemente lesionado, aunque no hay confirmación oficial. Y es que después de los chispazos, el criminal bajó de la casa y dejó uno de los cables cortados en el suelo. Posteriormente, emprendió la huida a paso lento y cojeando. En el video se ve que no levantó el material que antes estaba intentando hurtar del tendido eléctrico de La Ponderosa.

La Policía Metropolitana de Bogotá no ha recibido una denuncia formal por parte de los habitantes del sector después de este hecho que afectó a las viviendas. Por su parte, una de las cuentas que divulgó el video señaló que un edificio se quedó sin energía después del episodio. Sin embargo, esto no ha sido confirmado todavía por la empresa Enel.

¿Qué hacer en caso de experimentar fallas en el servicio de Enel?

La empresa Enel tiene habilitados varios canales para que los usuarios en Bogotá puedan reportar fallas de energía en sus viviendas o el alumbrado público. Todas las formas de contacto funcionan todos los días durante las 24 horas.

Línea de emergencia: 115

Línea telefónica: 601 5115115

WhatsApp: 316 890 6003

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL