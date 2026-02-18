Bloqueos en Soacha por protesta de conductores: hombre fue asesinado y un carro terminó en llamas

Durante la noche del martes 17 de febrero se presentó caos en la movilidad por el sur de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca. Las protestas que comenzaron en horas de la mañana se extendieron durante la tarde y alcanzaron su punto más crítico después de las 4:00 p. m. La situación continuó avanzada la noche, afectando a quienes se desplazaban hacia Soacha, y las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. La congestión, los bloqueos y la falta de transporte generaron una jornada de tensión que se sintió a lo largo de la Autopista Sur y en varios puntos de movilidad del corredor. Se conoció que un total de 30.000 ciudadanos fueron los afectados.

Protesta de conductores en Soacha

Los protagonistas de la protesta fueron conductores de servicio público e informal que denunciaron amenazas y cobros ilegales por parte de estructuras criminales para permitirles trabajar. La inconformidad los llevó a bloquear la Autopista Sur, generando un colapso progresivo desde la mañana hasta la medianoche.

La protesta se manifestó en distintos puntos del municipio y avanzó por sectores como la entrada de San Mateo hasta la estación de Policía de Soacha. Según el reporte del Ojo de la Noche de Noticias Caracol, los conductores denunciaron sentirse presionados por grupos ilegales que, según sus testimonios, realizan cobros obligatorios y ponen en riesgo su actividad diaria. Esta situación desencadenó el bloqueo total de la vía.



Los bloqueos provocaron una tarde y noche marcadas por la congestión y la incertidumbre. El sistema TransMilenio se vio obligado a suspender el servicio en el corredor, permitiendo operación únicamente hasta el portal más cercano antes de las zonas bloqueadas. Con el tráfico represado y sin transporte articulado, miles de personas no tuvieron otra opción que caminar para intentar llegar a sus casas.



Testimonios recogidos en el lugar describieron la magnitud de la situación. Algunas personas señalaron que debieron salir por pasos no autorizados debido al cierre completo del portal. Otros relataron la dificultad de moverse sin información clara sobre alternativas de desplazamiento. La caminata a lo largo de la Autopista Sur se convirtió en la única vía posible para quienes necesitaban continuar hacia Soacha o hacia los barrios del sur de Bogotá.

El trancón se extendió hasta los accesos al municipio de Sibaté y fue visible la aglomeración de ciudadanos caminando en fila por la carretera, intentando avanzar entre vehículos detenidos. La llegada de la noche complicó aún más el retorno.



Alcalde de Soacha se reunirá con los transportadores hoy

Ante la escalada de los bloqueos, el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez, propuso una reunión con los transportadores este 18 de febrero a las 3:00 p. m., con el fin de escuchar sus demandas y buscar una salida temporal a la protesta. Lamentablemente, en ese momento se reportó el asesinato de un hombre en la entrada de San Mateo. Este hecho agravó la tensión y marcó la jornada con un episodio adicional de violencia que generó mayor incertidumbre entre los habitantes.

Minutos después, otra situación captó la atención de quienes transitaban por el sector del centro comercial Mercurio. Un vehículo terminó envuelto en llamas. Según el reporte del Ojo de la Noche, el carro, conducido por una mujer, se recalentó debido al tiempo prolongado en los bloqueos. Un corto circuito habría sido el origen del incendio, que consumió el automotor en cuestión de segundos. Las personas que caminaban por la Autopista Sur presenciaron el momento en medio del bloqueo total.

Hacia la 1:00 de la madrugada, la situación comenzó a normalizarse. Los bloqueos se levantaron y el flujo vehicular retomó su ritmo de manera gradual. Sin embargo, aunque la movilidad volvió a habilitarse, el cansancio de la jornada quedó marcado en los ciudadanos que, exhaustos, llegaron a casa tras caminar largos tramos.

A pesar del levantamiento temporal de la protesta, persistió un ambiente de incertidumbre. Los transportadores habían citado una nueva convocatoria para las 5:30 de la mañana del día siguiente, lo que generó preocupación entre habitantes y trabajadores que dependen de este corredor para desplazarse diariamente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

