Cómo inscribirse a curso gratuito de conducción para motociclistas novatos en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la realización de un curso teórico-práctico de conducción dirigido a motociclistas que tengan hasta dos años de experiencia al volante. La actividad se llevará a cabo el sábado 21 de febrero de 2026, entre las 7:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía, en la bahía ubicada sobre la avenida Villavicencio con carrera 38, frente a la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar.

La convocatoria está orientada a conductores y conductoras que recientemente hayan comenzado a movilizarse en motocicleta y que busquen fortalecer sus conocimientos en normas de tránsito, prevención de siniestros viales y manejo seguro en diferentes contextos urbanos. La participación no tiene costo, pero requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

¿Cómo postularse a curso gratuito para motociclistas con poca experiencia?

De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas deben diligenciar un formulario con datos personales básicos como nombres y apellidos, tipo y número de documento, edad, localidad de residencia, placa de la motocicleta y tiempo de experiencia conduciendo. También se solicita información de contacto, incluida dirección de correo electrónico y número telefónico. Al finalizar el proceso formativo, quienes asistan recibirán un certificado de participación que será enviado al correo electrónico registrado aproximadamente un mes después de la jornada.



La actividad hace parte de la estrategia distrital de seguridad vial que busca reducir los siniestros en las vías de la ciudad. En los últimos años, los motociclistas han representado un porcentaje importante de los actores viales involucrados en incidentes de tránsito, razón por la cual la administración ha enfocado parte de sus acciones pedagógicas en este grupo. Durante la jornada se desarrollarán cinco módulos temáticos.



El primero abordará el contexto actual de la siniestralidad vial en Bogotá, incluyendo datos generales, principales hipótesis asociadas a los hechos de tránsito y sus consecuencias. La intención. según la Secretaría Distrital de Movilidad, es ofrecer un panorama que permita comprender los factores que inciden en los accidentes y la importancia de adoptar conductas responsables.

El segundo módulo se centrará en la normatividad nacional y distrital vigente. Allí se explicarán las sanciones más frecuentes, las causales de inmovilización de vehículos, los requisitos de la revisión técnico-mecánica y el significado de distintas señales de tránsito. Este espacio busca resolver dudas comunes y actualizar a los participantes sobre las obligaciones que deben cumplir como conductores.

En el tercer módulo se tratarán los elementos de protección personal. Se hablará sobre el uso adecuado del casco, los tipos de certificación que deben tener estos implementos y las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir. También se ofrecerán orientaciones para la compra de equipos de protección y se mencionarán las lesiones más comunes que se presentan en caso de siniestro vial.

El cuarto componente estará enfocado en los factores de riesgo en la vía. Se analizarán maniobras peligrosas, errores frecuentes de conducción y la percepción de la velocidad, aspectos que pueden incidir directamente en la ocurrencia de accidentes. El objetivo es que los asistentes identifiquen situaciones que requieren mayor precaución y desarrollen habilidades para anticiparse a posibles peligros.

Finalmente, el quinto módulo abordará técnicas de conducción preventiva. Se explicarán los principales sistemas activos y pasivos de las motocicletas, principios básicos de eco conducción y recomendaciones para el alistamiento preoperacional del vehículo antes de iniciar un recorrido. Este segmento incluirá ejercicios prácticos orientados a reforzar la aplicación de los conceptos vistos durante la parte teórica.

Los requisitos para aplicar a curso gratuito para motociclistas

Las autoridades han indicado que es obligatorio que cada participante asista con su motocicleta y con la licencia de conducción vigente, ya que parte del curso contempla actividades prácticas. Asimismo, se recomienda llegar con anticipación para facilitar el registro y dar inicio puntual a la jornada.



El formulario de inscripción también incluye una pregunta sobre el tiempo de experiencia como conductor de moto, con opciones que van desde cero a dos años hasta más de siete años. Sin embargo, la convocatoria está dirigida específicamente a quienes lleven dos años o menos conduciendo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co