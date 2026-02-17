Movilidad en Bogotá: manifestaciones en Autopista Sur y calle 26 en la noche de hoy 17 de febrero

Durante la noche de este martes 17 de febrero, se ha reportado una importante novedad en materia de movilidad para los conductores que transitan por dos puntos de Bogotá. Desde las 7 de la noche, las autoridades han notificado manifestaciones en la Autopista Sur, que han impedido una adecuada movilidad en la zona, y en la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional. Cientos de conductores de la capital han tenido que esperar mayor tiempo del calculado para sus trayectos, pues quienes protestan han hecho bloqueos intermitentes en ambos puntos durante toda la noche. Las manifestaciones, principalmente, son lideradas por conductores de servicio público en Soacha, quienes advierten que están siendo extorsionados y denuncian tal situación, y estudiantes universitarios tras la situación de la Universidad Nacional.

Producto de esta serie de bloqueos en el sur de la capital, Transmilenio anunció suspensión en las siguientes estaciones en el sur de la capital:



"Por manifestación ajena a la operación a la altura de la estación Terreros, continúan sin operar las estaciones San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa. La flota troncal mantiene retornos en Portal Sur y continúan cancelados los servicios del alimentador Circular San Mateo", manifestó la entidad desde su cuenta de X.



Afectaciones en calle 26 de Bogotá

Por otro lado, se han reportado manifestaciones y bloqueos en la calle 26 de la capital, en inmediaciones de la Universidad Nacional. En la intersección de la calle 26 con carrera 33 también se registra la misma situación. Como rutas alternas, las autoridades han sugerido a los conductores de la capital tomar la calle 53 y avenida Circunvalar al occidente; Carrera 40 y avenida Américas al oriente.

Transmilenio también anunció suspensiones temporales en las siguientes estaciones:



Por cuenta de tales afectaciones, hasta el momento la empresa Transmilenio reporta una cifra superior a los 40.000 usuarios afectados.



