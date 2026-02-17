En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DESAFÍO SIGLO XXI
KEVIN ACOSTA
ACCIDENTE LA CANDELARIA
COCINERO DEL BRONX
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá: manifestaciones en Autopista Sur y calle 26 en la noche de hoy 17 de febrero

Movilidad en Bogotá: manifestaciones en Autopista Sur y calle 26 en la noche de hoy 17 de febrero

Se han presentado bloqueos intermitentes en ambos puntos de la ciudad, provocando afectaciones para cientos de conductores en la capital del país.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Manifestaciones en Bogotá.
Hay manifestaciones en varios puntos. -
Fotos: redes sociales

Durante la noche de este martes 17 de febrero, se ha reportado una importante novedad en materia de movilidad para los conductores que transitan por dos puntos de Bogotá. Desde las 7 de la noche, las autoridades han notificado manifestaciones en la Autopista Sur, que han impedido una adecuada movilidad en la zona, y en la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional. Cientos de conductores de la capital han tenido que esperar mayor tiempo del calculado para sus trayectos, pues quienes protestan han hecho bloqueos intermitentes en ambos puntos durante toda la noche. Las manifestaciones, principalmente, son lideradas por conductores de servicio público en Soacha, quienes advierten que están siendo extorsionados y denuncian tal situación, y estudiantes universitarios tras la situación de la Universidad Nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Producto de esta serie de bloqueos en el sur de la capital, Transmilenio anunció suspensión en las siguientes estaciones en el sur de la capital:

  • San Mateo.
  • Terreros.
  • Leon XIII.
  • La Despensa.
  • Bosa.

"Por manifestación ajena a la operación a la altura de la estación Terreros, continúan sin operar las estaciones San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa. La flota troncal mantiene retornos en Portal Sur y continúan cancelados los servicios del alimentador Circular San Mateo", manifestó la entidad desde su cuenta de X.

Afectaciones en calle 26 de Bogotá

Por otro lado, se han reportado manifestaciones y bloqueos en la calle 26 de la capital, en inmediaciones de la Universidad Nacional. En la intersección de la calle 26 con carrera 33 también se registra la misma situación. Como rutas alternas, las autoridades han sugerido a los conductores de la capital tomar la calle 53 y avenida Circunvalar al occidente; Carrera 40 y avenida Américas al oriente.

Últimas Noticias

  1. Habla dueño de restaurante atravesado por camión de basura en La Candelaria
    Captura de pantalla
    BOGOTÁ

    “Pensé que era un terremoto”: dueño de restaurante atravesado por camión de basura en La Candelaria

  2. Jornadas de adopción IDPYBA
    Los interesados deben cumplir ciertos requisitos. Aquí puede leerlos. -
    Foto: IDPYBA
    BOGOTÁ

    Jornada de adopción de perros y gatos este 22 de febrero en Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá

Transmilenio también anunció suspensiones temporales en las siguientes estaciones:

  • Ciudad Universitaria.
  • Corferias.

Por cuenta de tales afectaciones, hasta el momento la empresa Transmilenio reporta una cifra superior a los 40.000 usuarios afectados.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Autopista Sur

Movilidad Bogotá

Manifestaciones Públicas

Manifestaciones Estudiantiles

Publicidad

Publicidad

Publicidad