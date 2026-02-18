Las extrañas circunstancias en las que fue encontrado el joven universitario en Gachancipá

Continúa la conmoción por el hallazgo del cuerpo sin vida de Cristian Sneider Martín Martín en Gachancipá, Cundinamarca, después de que se reportara su desaparición. La madre del menor de 16 años de edad había denunciado ante las autoridades competentes su desaparición el lunes 16 de febrero, después de que partiera hacia la Universidad El Bosque, en Bogotá, por la madrugada y no se supiera más de él durante toda la jornada.

Lo único que la familia de Cristian Sneider tenía que ofrecer como pista clave para dar con el paradero del estudiante era la señal GPS de su celular, que mostraba como ubicación una zona montañosa de Gachancipá. Movidos por la incertidumbre, el padre y el tío del menor ascendieron al lugar con dos uniformados para emprender la búsqueda y verificar la veracidad de esta información que suministró la señora Janeth Martín, madre de Cristian. En efecto, el cuerpo sin vida del joven fue hallado en zona rural del municipio a la 1:05 de la madrugada.



Las condiciones que presentaba el cuerpo de Cristian Sneider

De acuerdo con el reporte entregado por el Departamento de Policía de la Sabana, el cadáver se encontraba “suspendido de la rama de un árbol”. Las autoridades competentes adelantaron los actos urgentes después de que se preservara la escena para que se realizara la respectiva inspección técnica.

Dicha información fue corroborada por Noticias Caracol en diálogo con el alcalde municipal, Alfonso López, quien reveló que el hallazgo ocurrió en el sector de San Bartolomé. De hecho, el mandatario afirmó que el joven tenía todas sus pertenencias y documentos de identificación en su equipaje.

Las autoridades ya están indagando la manera en que Cristian Sneider habría llegado a la zona. Para eso, están recopilando material de video en el que se pueda recrear el recorrido que tomó el joven. Según López, el universitario posiblemente habría tomado un bus que lo llevó por un sector conocido como Santa Bárbara. Al parecer, el estudiante iba con destino a Guasca. En materia de seguridad, el alcalde afirma que en en el último año no se han conocido casos de secuestros o extorsiones en Gachancipá, excepto uno que reportó un taxista del pueblo durante el año pasado.

El estado actual de la investigación

La señora Janeth Martín reveló el 17 de enero al Ojo de la Noche, mientras desconocía el paradero de su hijo, que había recibido una llamada extorsiva por parte de criminales que le pedían una suma de dos millones de pesos para, supuestamente, liberar al joven.

La investigación ahora queda en manos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que ya están en etapa de indagación con el propósito de establecer cómo se dieron los hechos que desembocaron en la muerte de este estudiante, que era becado y recién había iniciado sus estudios en la Universidad El Bosque. Por el momento, el despacho de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca está a la espera del dictamen que emita Medicina Legal para seguir avanzando en el caso y establecer las primeras hipótesis oficiales.

