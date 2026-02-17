Jornada de adopción de perros y gatos este 22 de febrero en Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá

En el marco de las estrategias para fomentar el bienestar animal y la tenencia responsable, la capital colombiana se prepara para una de sus citas más importantes del mes. Bajo el liderazgo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), este domingo 22 de febrero se llevará a cabo una jornada masiva de adopción en la Biblioteca Virgilio Barco, un espacio emblemático que busca transformar la vida de decenas de animales que han sido víctimas del abandono o el maltrato.

Esta iniciativa no solo pretende encontrar hogares definitivos para perros y gatos rescatados, sino que se integra con la feria de emprendimientos "Hecho en Bogotá", impulsada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Los asistentes podrán encontrar productos especializados para sus familias interespecie mientras conocen a los caninos y felinos que esperan una segunda oportunidad. La cita tendrá lugar en la Avenida Carrera 60 # 57-60, en un horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m..



Un calendario de esperanza en el mes del amor

La jornada en la Biblioteca Virgilio Barco forma parte de un circuito de eventos programados para febrero, mes en el que el Distrito promueve la campaña "Adoptar es amar sin condiciones". El calendario de actividades inició el pasado 14 de febrero en la Unidad de Cuidado Animal, en Engativá, donde se destacó la historia de animales como Medusa, una perrita de 8 años rescatada por el Escuadrón Anticrueldad en 2021 que, tras años de espera, encontró finalmente un hogar durante la reciente jornada realizada el pasado sábado 14 de febrero.

Tras el evento de este domingo, las actividades de adopción concluirán el sábado 28 de febrero. Dicha jornada de cierre se realizará en el Centro Comercial Carrera (Avenida de las Américas # 50-15), en alianza con Taxis Libres, desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.. Adicionalmente, es necesario dejar claro que Las personas interesadas en adoptar animales rescatados por el IDPYBA en la capital del país podrán hacerlo también acudiendo a la Unidad de Cuidado Animal ubicada en la carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, en Engativá.



Requisitos para una adopción responsable

El IDPYBA enfatiza que la adopción es una decisión para toda la vida que debe contar con el consenso de todos los miembros del núcleo familiar. Para garantizar un proceso exitoso y seguro, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos y suministrar la documentación correspondiente:



Documentación: presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público reciente.

presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público reciente. Evidencia del hogar: tener a disposición fotos y videos del lugar donde residirá el animal para asegurar que cumple con las condiciones de bienestar.

tener a disposición fotos y videos del lugar donde residirá el animal para asegurar que cumple con las condiciones de bienestar. Elementos de transporte para perros: es obligatorio el uso de pechera y traílla.

es obligatorio el uso de pechera y traílla. Elementos de transporte para perros de manejo especial: se requiere pechera y un bozal de canasta adecuado.

se requiere pechera y un bozal de canasta adecuado. Elementos de transporte para gatos: es indispensable portar un guacal o morral especial de transporte.

es indispensable portar un guacal o morral especial de transporte. Disponibilidad: contar con el tiempo necesario para realizar la entrevista y el proceso de verificación con los expertos del instituto.

