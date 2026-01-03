Así reaccionaron los venezolanos en Bogotá tras operativo de EE. UU.: “Es lo que esperábamos todos”

En Bogotá viven cerca de 600 mil venezolanos, de acuerdo con el censo del Dane, ciudadanos que en medio de la compleja situación política, social y económica que atravesaba su país tomaron la decisión de migrar y buscar nuevas oportunidades en otras ciudades y naciones. Hoy, varios años después, la capital colombiana se ha convertido en escenario de un momento que marca profundamente a esta comunidad migrante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras la operación adelantada por Estados Unidos en Venezuela, cientos de venezolanos se han reunido en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, para manifestar lo que para muchos representa un giro inesperado en la historia reciente de su país. Allí, entre banderas, honores al himno y lágrimas, celebraron la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, quienes, según se informó oficialmente, se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Así lo dio a conocer el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

La noticia recorrió rápidamente a la comunidad venezolana que reside en Colombia, especialmente en Bogotá, la ciudad que más migrantes ha acogido. Las reacciones no se han hecho esperar y desde diferentes horas del día comenzaron a llegar decenas de personas a la Plaza de Bolívar, un lugar históricamente ligado a manifestaciones políticas y sociales.



Mayra Tenorio, periodista de Noticias Caracol, dialogó con diferentes ciudadanos venezolanos que se encontraban en el centro de Bogotá, quienes expresaron su ilusión y esperanza frente al mensaje de "una Venezuela libre".



Con canciones como el alma llanera y "venezuela", personas celebran con lagrimas, bailes y mucho orgullo “Es lo que esperábamos todos los venezolanos”, expresó una de las ciudadanas. “Estamos felices porque estamos viendo los rayos de luz, no solamente para nosotros que estamos acá en Colombia, sino para nuestras familias que todavía están en Venezuela y que nunca salieron”.

Publicidad

Miles de venezolanos residen actualmente en Bogotá, y muchos han hecho de esta ciudad su hogar, su lugar de trabajo y resistencia, pero aseguran que su corazón nunca se fue de Venezuela. “Alegre, contenta por lo que está pasando y ojalá que sea para bien. Todo para bien, porque ocho años aquí llevando frío fuerte, luchando acá en Bogotá. No me quejo porque me ha dado bastante también, pero nuestro país es único”, manifestó Naír Millán, migrante venezolana.

La ilusión de un posible regreso también estuvo presente en los testimonios: “Estoy bien feliz. Muy pronto me iré allá para estar toda la familia completa. Muchas emociones encontradas”, dijo Alexis Arévalo, otro ciudadano venezolano visiblemente emocionado. posteriormente añadió, "no esperé esa gran noticia. La verdad me siento muy feliz de saber que Venezuela será libre y poder estar con mi familia”.

Publicidad

Alegría y nostalgia se han tomado la jornada, pues aunque muchos han logrado reconstruir sus vidas en Colombia, la herida de haber dejado su país permanece abierta. “Claro, se siente mucha alegría, se siente mucha emoción, porque nuestra familia está en Venezuela. Hoy el país merece estar superalegre”, afirmó Doris Suárez, entre el llanto y la emoción.

De acuerdo con datos internacionales, más de 7,8 millones de venezolanos han salido de su país desde 2014, estableciéndose en diferentes lugares del mundo, y Colombia ha sido uno de los principales destinos. En Bogotá, este día quedó marcado como una jornada de esperanza colectiva, donde cientos de voces se unieron con un mismo deseo, volver, reconstruir y empezar de nuevo en su propio país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

