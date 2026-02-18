Nuevo frente de obra del Metro de Bogotá en 2026: cierres en av. Boyacá con av. Primera de Mayo

Las obras del Metro de Bogotá alcanzaron el 72,13 % de avance el pasado de 31 de enero de 2026, así lo informó el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán. "Consolidando un progreso sostenido en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país", se lee en un comunicado de la empresa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Asimismo, desde la Empresa Metro de Bogotá (EMB) indicaron que "uno de los principales hitos corresponde a la infraestructura del viaducto, que ya cuenta con 10.650 metros construidos, reflejando un avance significativo en la estructura principal del sistema". La construcción del viaducto en la avenida Caracas ya cuenta con tres vigas lanzadoras que permiten optimizar los tiempos de obra. Este miércoles, la EMB dio a conocer un avance en otro de los puntos claves del futuro medio de transporte.



" Realizaremos el izaje de las dovelas que conforman el viaducto en la avenida Boyacá con la avenida Primero de Mayo . Estas actividades de obra se harán en dos etapas, y en horario nocturno de 11:00 p. m. a 4:00 a. m., una después de la otra", dieron a conocer en un comunicado, dando detalles frente de obra que empezará este viernes 20 de febrero. (Le puede interesar: Así opera la estación temporal de TransMilenio en la Avenida Jiménez: ¿qué rutas paran ahí?).



¿Cómo será el frente de obra del Metro de Bogotá en la av. Boyacá con av. Primera de Mayo?

De acuerdo con la información compartida por la EMB, en la primera etapa se hará el cierre total de la calzada occidental de la avenida Boyacá a la altura de la avenida Primero de Mayo. "Se hará el cierre total del andén y la ciclorruta en el mismo sector", agregaron-



Mientras que en la segunda etapa, se realizará el cierre total de la calzada oriental de la avenida Boyacá con la avenida Primero de Mayo. Asimismo, se efectuará el cierre total del andén y el espacio público en ese costado. (Lea: Intensifican obras en Línea 1 del Metro de Bogotá: esto es lo que verán los ciudadanos en 2026).



Desvíos por obras del Metro de Bogotá en av. Boyacá con av. Primera de Mayo

La EMB indicó que "con el objetivo de facilitar la circulación en el sector, la Secretaría Distrital de Movilidad aprobó los siguientes desvíos":



Desvío al occidente : quienes transiten por la avenida Boyacá al norte, y quieran tomar hacia el occidente de la ciudad, deberán tomar al oriente la calle 2A sur, hasta la carrera 71D donde seguirán hacia el sur y retomarán hacia el occidente por la calle 8 sur, la cual desemboca en la avenida Primero de Mayo hacia el occidente de la ciudad.

: quienes transiten por la avenida Boyacá al norte, y quieran tomar hacia el occidente de la ciudad, deberán tomar al oriente la calle 2A sur, hasta la carrera 71D donde seguirán hacia el sur y retomarán hacia el occidente por la calle 8 sur, la cual desemboca en la avenida Primero de Mayo hacia el occidente de la ciudad. Desvío al oriente: los vehículos que transiten por la avenida Boyacá hacia el sur, y tengan que tomar al oriente lo podrán hacer a la altura de la calle 37 sur, para seguir por la carrera 70B, hasta la calle 31 sur, por donde podrán seguir hacia el oriente.

Lea: Estos fueron los avances más importantes de las obras del Metro de Bogotá en 2025



¿Cómo será la segunda línea del Metro de Bogotá?

La empresa Metro de Bogotá compartió recientemente un video de cómo se verá la segunda línea del sistema de transporte, cuya licitación se reabre en febrero tras declararse desierta el mes pasado. Por lo anterior, el Distrito recibirá las propuestas para la construcción de la línea 2 del metro en septiembre de 2026 y la adjudicará en el primer trimestre de 2027.

Publicidad

Su construcción se dará en paralelo con la Línea 1, que entraría en operación en el año 2028, cuenta con un trazado de 23,9 kilómetros y a diferencia de la línea 2, sus 16 estaciones son elevadas. De acuerdo con la EMB, el uso de esta vía les ahorrará 46,3 millones de horas al año a los cerca de 2,5 millones de ciudadanos que asegura se verán beneficiados cuando este proyecto se materialice y entre en operación. Los 15,5 kilómetros de trazado conectarán a las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos y Chapinero, y reducirá en 42% los tiempos de viaje. La Línea 2 contará con 11 estaciones distribuidas así:



Calle 72 con Av. Caracas (se interconectará con la estación 16 de la línea 1)

Calle 72 con Av. NQS

Calle 72 con Av. Carrera 68

Calle 72 con Av. Boyacá

Calle 72 con carrera 80

Av. Ciudad de Cali con Calle 80

Av. Ciudad de Cali con Calle 90

Av. Ciudad de Cali con Carrera 93

ALO (Avenida Longitudinal de Occidente) con Calle 129 D

ALO con Calle 139

Av. Calle 145 con carrera 141B (Patio Taller ubicado en el sector de Fontanar del Río)