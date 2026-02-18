Las razones detrás de la orden de desalojo a granja en barrio de Bogotá

Los vecinos de La Esmeralda, barrio de Bogotá ubicado en la localidad de Teusaquillo, están denunciando que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) emitió una orden de desalojo de una granja que los mismos habitantes del sector tienen desde hace 20 años en el parque barrial. Este lugar es reconocido por ser un “ecobarrio”, una zona diseñada para minimizar el impacto ambiental.

Entre las iniciativas destaca este espacio llamado “Granja La Marielita”, creada en 1993, inicialmente con el propósito de ser un refugio. Desde 2006, el lugar pasó a albergar distintas especies como gansos, conejos, gallinas, cobayas y patos, con un total de de 106 animales.



La decisión del IDRD se produjo a raíz de varias visitas técnicas que practicaron funcionarios de la entidad en las que evidenciaron incumplimientos a la normativa. Desde entonces, la orden ha causado controversia entre los residentes, que se han opuesto tajantemente a desalojar el lugar con la premisa de restituir el espacio público.

La comunidad asegura que, con este espacio, siempre han buscado educar sobre la responsabilidad de la tenencia de animales, al igual que el respeto por estos seres vivos a cualquier visitante. “Estos animales son de apoyo para la comunidad”, sostiene uno de los vecinos de la zona.

Las razones que da el IDRD

En un comunicado, el Instituto detalló varios motivos detrás de la orden. El equipo ambiental, por ejemplo, evidenció que la granja tiene un “cerramiento artesanal no autorizado” e incluye un área infantil y promueve la interacción directa de grupos comunitarios y estudiantiles con los animales, “sin permisos ni requisitos técnicos establecidos”.

Y es que, de acuerdo con las conclusiones de la entidad distrital, una actividad como la de mantenimiento o exhibición de animales requiere de temas técnicos como conceptos de uso del suelo y permisos ambientales, los cuales no existen en el caso puntual de La Esmeralda.

Por otra parte, el Instituto Colombiano Agropecuario indica que esta granja de exhibición no cuenta con supervisión veterinaria profesional. “Su operación representa riesgos de salud pública y posibles afectaciones epidemiológicas por enfermedades de control oficial”, advirtió. El IDRD también puntualizó que no existe ninguna norma que autorice la realización de actividades pecuarias dentro de parques distritales.

Corre el reloj para el desalojo: comunidad adelanta acciones

De acuerdo con lo que denuncian los habitantes de La Esmeralda, la entidad dio un plazo hasta el día 10 de marzo a la Fundación Sociocultural Emmanuel (encargada del cuidado de los animales) para que restituya el espacio público utilizado y cesen sus actividades. Este 19 de febrero, la comunidad se reunirá en una mesa de trabajo en conjunto con funcionarios delegados del IDRD.

La senadora Esmeralda Hernández Silva también participará de esta convocatoria, pues ha divulgado la denuncia que presentaron los habitantes de este ecobarrio.

