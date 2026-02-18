Movilidad en Bogotá hoy, 18 de febrero: manifestaciones a la altura de la Universidad Nacional

Desde la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, se informó que las manifestaciones que avanzan sobre la calle 26 con carrera 33, a la altura de la Universidad Nacional, están afectando la movilidad en el sector.
Más de 17.000 personas, además de conductores, han visto afectado su tránsito hacia sus lugares de descanso o estudio.
5:32 p.m. Estaciones Ciudad Universitaria y Corferias sin servicio
Transmilenio ha reportado que los servicios troncales que transitan por la troncal calle 26 realizan retornos en Corferias y Concejo de Bogotá.
Desde el Distrito, se ha recomendado a los ciudadanos tomar las vías alternas de la calle 53 y avenida Circunvalar al occidente, y la carrera 40 y avenida Américas al oriente.
Noticia en desarrollo.