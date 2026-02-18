En vivo
Movilidad en Bogotá hoy, 18 de febrero: manifestaciones a la altura de la Universidad Nacional

Más de 17.000 usuarios de Transmilenio, así como conductores que transitan por la calle 26, se han visto afectados por las movilizaciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de feb, 2026
movilidad 18 de febrero 2026
Secretaría de Movilidad de Bogotá

Desde la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, se informó que las manifestaciones que avanzan sobre la calle 26 con carrera 33, a la altura de la Universidad Nacional, están afectando la movilidad en el sector.

Más de 17.000 personas, además de conductores, han visto afectado su tránsito hacia sus lugares de descanso o estudio.

5:32 p.m. Estaciones Ciudad Universitaria y Corferias sin servicio

Transmilenio ha reportado que los servicios troncales que transitan por la troncal calle 26 realizan retornos en Corferias y Concejo de Bogotá.

Desde el Distrito, se ha recomendado a los ciudadanos tomar las vías alternas de la calle 53 y avenida Circunvalar al occidente, y la carrera 40 y avenida Américas al oriente.

Noticia en desarrollo.

