Movilidad en Bogotá hoy, 18 de febrero: manifestaciones a la altura de la Universidad Nacional

Desde la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, se informó que las manifestaciones que avanzan sobre la calle 26 con carrera 33, a la altura de la Universidad Nacional, están afectando la movilidad en el sector.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Más de 17.000 personas, además de conductores, han visto afectado su tránsito hacia sus lugares de descanso o estudio.



5:32 p.m. Estaciones Ciudad Universitaria y Corferias sin servicio

Transmilenio ha reportado que los servicios troncales que transitan por la troncal calle 26 realizan retornos en Corferias y Concejo de Bogotá.

Desde el Distrito, se ha recomendado a los ciudadanos tomar las vías alternas de la calle 53 y avenida Circunvalar al occidente, y la carrera 40 y avenida Américas al oriente.



Noticia en desarrollo.