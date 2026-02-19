Estos son los puntos de Bogotá donde hay cámaras de fotodetección: instalarán más en 2026

La ciudad de Bogotá cuenta con un sistema de cámaras de fotodetección instalado por la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de registrar infracciones de tránsito en puntos específicos. Estas cámaras se encuentran en zonas identificadas por altos índices de siniestralidad vial y su función se centra en la vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. La información pública disponible permite que cualquier persona conozca su ubicación y verifique los puntos de operación.

El sistema hace parte de una estrategia que busca disminuir incidentes de tránsito y promover comportamientos seguros entre los diferentes actores viales. La instalación de estos dispositivos depende de la aprobación del Ministerio de Transporte, que exige señalización visible y el cumplimiento de requisitos técnicos. Las cámaras operan de manera continua y registran infracciones específicas definidas por la normativa vigente.



¿Qué son las cámaras de fotodetección?

Las cámaras de fotodetección son equipos tecnológicos aplicados para control y vigilancia del tránsito. Su operación se centra en registrar conductas que infringen las normas establecidas, como superar los límites de velocidad, no cumplir con la revisión técnico-mecánica, incumplir reglas de paso peatonal, no portar el seguro obligatorio o circular por sitios y en horarios no permitidos. Estas cámaras están instaladas en puntos críticos con el fin de generar información sobre infracciones recurrentes y apoyar acciones de supervisión.



El registro generado por estos dispositivos se utiliza para adelantar procesos sancionatorios definidos en la Ley 769 de 2002. Cada infracción corresponde a una clasificación y a una sanción determinada en salarios mínimos legales diarios vigentes. La Secretaría Distrital de Movilidad recopila estos datos para el seguimiento del sistema y la planificación de medidas de gestión vial.



¿Dónde están ubicadas las cámaras en Bogotá?

La ubicación de las cámaras de fotodetección se encuentra disponible para consulta pública a través de plataformas digitales. El portal https://fotodeteccionbogota.com presenta un mapa que incluye la posición exacta de cada cámara, con información por dirección y sector de instalación. El mapa incorpora un buscador que permite filtrar por zonas específicas, calles o puntos de interés. Esta herramienta facilita la identificación de dispositivos activos y la planificación de rutas.



Estas cámaras se localizan en corredores con límites de velocidad definidos, zonas escolares y áreas residenciales donde aplican límites diferenciados, además de intersecciones con cargas significativas de tránsito. La ubicación busca atender puntos de mayor riesgo y facilitar intervenciones orientadas a la movilidad segura. El mapa publicado por la Secretaría de Movilidad se basa en información estructurada por la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECA), entidad que consolida datos geográficos oficiales. El sitio incluye capas de información que presentan los puntos de instalación junto con vínculos a detalles técnicos. Además, el portal centraliza otras herramientas relacionadas con procesos de consulta, preguntas frecuentes y lineamientos operativos del sistema.

Según datos recientes del Concejo de Bogotá, en 2026 se implementarán 9 cámaras de fotodetección que cuentan con la autorización oficial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV):



Av. Boyacá – Tv. 3F (S–N) – Usme

Av. Boyacá – Tv. 3F (N–S) – Usme

Autopista Norte – Calle 235 (N–S) – Suba

Autopista Norte – Calle 235 (S–N) – Usaquén

Autopista al Llano – Calle 91 Sur (N–S) – Usme

Autopista al Llano – Calle 91 Sur (S–N) – Usme

Av. La Conejera – Carrera 112 (E–O) – Suba

Av. La Conejera – Carrera 112 (O–E) – Suba

Av. Centenario – Carrera 135 – Fontibón

"Actualmente, Bogotá cuenta con 92 puntos de fotodetección automática. Con la entrada en operación de estos nuevos dispositivos, la ciudad pasaría a tener 101 puntos de fotodetección y más de 130 cámaras distribuidas en todo el territorio distrital", señala el Concejo de Bogotá.



Tabla de infracciones detectadas por las nuevas cámaras (valores vigentes 2026)

Código Infracción Valor 2026 C02 Estacionar en sitios prohibidos $633.200 C14 Transitar por sitios u horarios restringidos $633.200 C29 Exceder la velocidad máxima permitida $633.200 C35 No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal $633.200 D02 Conducir sin los seguros obligatorios $1.266.100

ÁNGELA URREA PARRA

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL