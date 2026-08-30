Así regirá el pico y placa en Bogotá durante la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre

Con el inicio del nuevo periodo semanal, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad reiteran las disposiciones vigentes para la regulación del tráfico urbano mediante la restricción vehicular conocida como pico y placa. Esta medida busca descongestionar la principal malla vial de la capital y reducir los niveles de contaminación durante las horas de mayor flujo.

Particulares: Rotación del 31 de agosto al 6 de septiembre

Para la semana comprendida entre el lunes 31 de agosto y el domingo 6 de septiembre, el pPico y placa para vehículos particulares continuará aplicando la fórmula por terminación de placa, operando de lunes a viernes en jornada continua desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Durante el fin de semana (sábado 5 y domingo 6 de septiembre) la medida no aplica para este segmento en el perímetro urbano.

La distribución diaria para el tránsito vehicular queda de la siguiente manera:



Lunes 31 de agosto (Día impar): Pueden circular únicamente los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen restricción las placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden circular únicamente los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen restricción las placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 1 de septiembre (Día impar) : Circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen prohibido el tránsito las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: Circulan las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen prohibido el tránsito las terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 2 de septiembre (Día par): Circulan los automóviles con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Tienen restricción los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5.

Circulan los automóviles con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Tienen restricción los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 3 de septiembre (Día impar): Pueden transitar las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Aplica restricción para los números 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden transitar las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Aplica restricción para los números 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 4 de septiembre (Día par): Habilitada la circulación para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Restricción para los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5.

Dado que la semana inicia con dos días impares consecutivos (31 de agosto y 1 de septiembre), las personas con vehículos finalizados en dígitos 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán una mayor afectación al no poder circular durante el inicio de la jornada.



Rotación para la flota de taxis

En el caso del transporte público individual de pasajeros (taxis), la restricción aplica según la última cifra de la placa y opera en el horario de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., de lunes a sábado:



Lunes 31 de agosto: Restricción para placas terminadas en 1 y 2.

Martes 1 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 3 y 4.

Miércoles 2 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 5 y 6.

Jueves 3 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 7 y 8.

Viernes 4 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 9 y 0.

Sábado 5 de septiembre: Restricción para placas terminadas en 1 y 2.

Domingo 6 de septiembre: Sin restricción para el gremio de taxis.

Excepciones y sanciones

Existen alternativas institucionales para transitar durante las jornadas de restricción. Los conductores pueden pagar la tarifa del pico y placa Solidario a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad para habilitar su vehículo por días, meses o un semestre completo. De igual manera, los vehículos 100% eléctricos e híbridos inscritos en la plataforma distrital quedan exentos de la normativa.



Transitar por la ciudad en horarios o días prohibidos sin el debido permiso equivale a la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito. Esto conlleva una sanción pecuniaria superior a los $800.000 pesos, sumado al costo de inmovilización del automóvil y su posterior traslado a los patios oficiales de la ciudad. Las autoridades hacen un llamado a programar las rutas con anticipación y hacer uso del transporte público o medios no motorizados.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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