Bimbo Global Race en Bogotá: estos son los cierres y desvíos viales para este 27 de septiembre

Bogotá tendrá ajustes importantes en la movilidad este domingo 27 de septiembre debido a la realización de la Bimbo Global Race 2026, evento deportivo que reunirá a miles de corredores en inmediaciones del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Para garantizar la seguridad de los participantes y el adecuado desarrollo de la competencia, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres temporales en varios corredores estratégicos de la ciudad. Las restricciones estarán vigentes principalmente entre las 7:00 de la mañana y las 11:30 de la mañana, por lo que las autoridades recomendaron planear los desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de los agentes de tránsito y, en lo posible, utilizar transporte público durante la jornada.



Cierres viales por la Bimbo Global Race en Bogotá

De acuerdo con la información oficial del Distrito, estos serán algunos de los principales cierres autorizados para el desarrollo de la carrera:



Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 26: cierre total de 7:00 a. m. a 11:30 a. m.

Calzada oriental de la carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53: cierre total de 7:00 a. m. a 11:30 a. m.

Calzada oriental de la carrera 60 entre la avenida calle 53 y la transversal 59A: cierre de carriles central y occidental de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

Calzada oriental de la carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63: cierre total de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

Calzada norte de la calle 53 entre la carrera 60 y la carrera 66A: cierre total de 7:00 a. m. a 11:30 a. m.

Calzada sur de la calle 53 entre la carrera 68 y la carrera 60: cierre total de 7:00 a. m. a 11:30 a. m.

Calzada norte de la calle 44 entre la carrera 60 y la carrera 52: cierre total de 7:00 a. m. a 11:30 a. m.

Calzada sur de la calle 44 entre la carrera 60 y la carrera 52: cierre total de 7:00 a. m. a 11:30 a. m.

Desvíos recomendados para conductores

La Secretaría Distrital de Movilidad también definió rutas alternas para reducir el impacto sobre la circulación vehicular en el sector del occidente de Bogotá. Entre las recomendaciones se encuentra utilizar la avenida carrera 68 como corredor alterno para los desplazamientos de norte a sur y de sur a norte, especialmente para quienes normalmente transitan por la carrera 60. Asimismo, los conductores que circulen por la avenida calle 63 podrán conectarse con la carrera 68 para continuar sus recorridos, mientras que quienes se movilicen desde la avenida calle 26 deberán considerar desvíos por la misma carrera 68 para evitar las zonas donde se desarrollará la competencia atlética.



Recorrido de la carrera Bimbo Global Race

La prueba de 10 kilómetros tendrá como punto de partida el Parque Metropolitano Simón Bolívar, a la altura de la puerta 4. Desde allí, los participantes avanzarán por la carrera 60 hacia el sur hasta la calle 53, donde realizarán un retorno para continuar hacia el norte. Posteriormente seguirán hasta la calle 63, retornarán nuevamente y recorrerán sectores de la calle 44 y la carrera 52 antes de regresar a la zona de meta. Las autoridades distritales reiteraron que el evento contará con acompañamiento de personal logístico, organismos de socorro y agentes de tránsito, e insistieron en que la mejor alternativa para quienes asistan a la carrera es utilizar el transporte público y evitar el vehículo particular durante las horas en las que estarán vigentes las restricciones.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA



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