Confirman fecha oficial de ciclovía nocturna en Bogotá en diciembre 2025: vías habilitadas

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció una nueva versión de la ya tradicional ciclovía nocturna en Bogotá, que hace parte del calendario ciudadano de la capital y tiene como objetivo reunir a millones de personas en distintos corredores viales de la ciudad. Se trata de la versión número 48 de este evento, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de diciembre de 2025, entre las 6:00 p.m. y las 12 de la noche. En esta nueva jornada, se espera la participación de alrededor de 2,5 millones de asistentes.

La ciclovía nocturna se ha mantenido por lo menos a lo largo de casi cinco décadas en Bogotá y la entidad considera este evento como un referente internacional de ocupación temporal de vías para actividades físicas y recreativas. Además, esta iniciativa se integra a la programación de fin de año y busca ofrecer un espacio de uso libre para personas de todas las edades.

Serán 95,16 kilómetros los habilitados de manera continua para el desplazamiento en bicicleta, caminata o patines y las rutas seleccionadas permitirán recorrer sectores reconocidos de Bogotá. Entre los tramos habilitados se encuentran la carrera 7 ma, la calle 26, la avenida Boyacá, la calle 170, la carrera 15 y la avenida Córdoba. Cada uno de estos corredores ha sido priorizado por su conectividad y su uso habitual en la Ciclovía dominical, lo que facilita la logística y la movilidad durante la noche.



Vías habilitadas de ciclovía nocturna en Bogotá

El IDRD confirmó que las siguientes vías estarán disponibles exclusivamente para quienes participen en la actividad:



Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 Sur y diagonal 16 Sur entre carrera 7 y carrera 50

Calle 39 Sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre calle 22 Sur y calle 116

Estos tramos conforman una red que atraviesa distintas localidades y que permitirá que habitantes de diversos sectores se integren a la jornada sin desplazamientos extensos. La logística contempla cierres parciales, control de tráfico y acompañamiento de autoridades distritales para garantizar el funcionamiento adecuado del circuito.



IDRD habilitará estaciones de actividad física en la ciclovía nocturna

Además de las vías disponibles, el IDRD instalará cinco estaciones de actividad física entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. Los puntos estarán en:



Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

En estos espacios, instructores ofrecerán sesiones guiadas y actividades grupales pensadas para distintos niveles de condición física. Otra actividad que también harán parte de esta edición será el Bici-Karaoke, una propuesta que mezcla recorridos nocturnos con música en vivo. Para esto, se habilitaron dos rutas:



La primera partirá desde la calle 26 con carrera 60, frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m., avanzará hacia la carrera 7.ª y concluirá en el Parque Nacional.

frente al centro comercial Gran Estación, a las 7:00 p. m., avanzará hacia la carrera 7.ª y concluirá en el Parque Nacional. El segundo recorrido comenzará en el Parque El Virrey y seguirá la carrera 15, la calle 72 y la carrera 7.ª hasta llegar al mismo parque.

La combinación de recorridos tradicionales con actividades culturales y recreativas busca diversificar la experiencia y acercar a nuevos públicos al uso de la bicicleta y del espacio público nocturno.



Bogotá será sede del Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas

La ciclovía nocturna coincidirá este año con el Décimo Quinto Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas (CRA), que se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre. Este encuentro, avalado por la Secretaría Ejecutiva de la Red CRA, forma parte de la celebración por los 50 años de la Ciclovía de Bogotá, un programa que ha sido replicado en decenas de ciudades del continente.



El Congreso reunirá a expertos, instituciones y gobiernos interesados en el impacto social, ambiental y urbano de las ciclovías. La agenda académica incluirá conferencias, paneles y talleres sobre temas como salud pública, sostenibilidad, movilidad, inclusión, aprovechamiento del tiempo libre y proyecciones de ciudades con transporte más limpio.



Uno de los puntos centrales será la visita de campo durante la ciclovía nocturna, un ejercicio que permitirá "dialogar sobre recreación, actividad física, transformación urbana, sostenibilidad, aprovechamiento del tiempo libre e integración social"

También se llevará a cabo el cineforo "Documental 50 años de la Ciclovía", una muestra audiovisual que aborda la evolución del programa desde sus inicios en la década de 1970. De acuerdo con Daniel García Cañón, director del IDRD, la conmemoración de estas cinco décadas es una oportunidad para revisar la trayectoria del programa y para discutir los desafíos de las ciudades que buscan ampliar este tipo de espacios destinados a la actividad física, como en Bogotá.

