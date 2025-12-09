En vivo
Noticias Caracol
Bogotá abre 691 ofertas laborales: la mayoría son para bachilleres y pagan hasta $12 millones

Más del 60 porciento de las vacantes están dirigidas a jóvenes recién graduados, y la iniciativa busca garantizar que puedan acceder a un empleo digno y estable.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de dic, 2025
442 vacantes para bachilleres en Bogotá -
Canva

