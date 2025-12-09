Bogotá abre 691 ofertas laborales: la mayoría son para bachilleres y pagan hasta $12 millones

Por estas fechas muchos culminan su etapa de estudios básicos y comienzan a buscar su primera experiencia en el mercado laboral. En ese contexto, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de 691 oportunidades de empleo, entre las cuales 422 están dirigidas específicamente a bachilleres, convirtiéndose en una opción para aquellos jóvenes recién graduados y personas en búsqueda de su primer trabajo.



El anuncio fue realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, que explicó que esta oferta forma parte de las estrategias para facilitar la vinculación laboral y ampliar las oportunidades de formación y orientación para quienes están iniciando su vida productiva. El resto de las vacantes está distribuido entre perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales, lo que permite una amplia participación según el nivel educativo y la experiencia de cada postulante.

Las oportunidades laborales se encuentran en sectores como comercio, servicios, logística, industria, manufactura, educación y salud. Esta diversidad busca facilitar la inserción laboral tanto de recién graduados como de personas con formación media y técnica que desean acceder a un empleo formal.

De acuerdo con el comunicado, los salarios ofrecidos abarcan desde un salario mínimo hasta nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), es decir más de 12 millones de pesos, todo esto de acuerdo con el nivel de formación requerido y la naturaleza del cargo.



“Invitamos especialmente a los jóvenes que acaban de graduarse del colegio y a quienes buscan su primera experiencia laboral a aprovechar esta oferta. Contamos con más de 400 vacantes específicamente para bachilleres y con acompañamiento gratuito para facilitar la vinculación a través de nuestras ferias a la medida o la Unidad Móvil de Empleo”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Agregó que la iniciativa busca que más personas “cierren el año con un empleo formal y con oportunidades de crecimiento”.



Nueve ferias de empleo y servicios gratuitos de orientación

Además de las vacantes disponibles, la Administración Distrital informó que entre el 9 y el 13 de diciembre se realizarán nueve ferias de empleo, donde se habilitarán 1.980 oportunidades laborales adicionales. En estos espacios, los asistentes podrán acceder a servicios gratuitos como:



Registro y actualización de hoja de vida

Orientación ocupacional

Remisión directa a vacantes

Acceso a oferta de formación y capacitación

Una de las jornadas, programada para el 10 de diciembre, estará dirigida a población migrante y tendrá lugar en el Parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero, entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m., con el fin de brindar información y acompañamiento especializado.



Así mismo, la Unidad Móvil de Empleo también estará disponible durante toda la semana para facilitar la participación de quienes, por distancia o tiempo, requieren un punto cercano de atención. En esta ocasión funcionará en Chapinero, en la Plazoleta del Parque El Lago Gaitán ubicado en la carrera 15 #78-33. El horario de atención será:



Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.

¿Buscas tu primer empleo? 😱#AquíSíPasa Esta semana tenemos 691 oportunidades laborales y más de 400 son para bachilleres.



¿Dónde y cómo puede consultar las vacantes?

Las personas interesadas pueden revisar los detalles completos de las oportunidades laborales y registrar su información en el Portal del Servicio Público de Empleo, disponible en el sitio web oficial. Además, quienes deseen recibir alertas sobre nuevas vacantes, ferias y convocatorias pueden unirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde se publica información actualizada sobre las iniciativas del Distrito.



¿Cuáles son los cargos disponibles ?

Auxiliar de producción

Cajera

Auxiliar de inventarios

Representante de atención en estaciones de TransMilenio

Operario de producción

Auxiliar de enfermería

Auxiliar contable

Domiciliarios con moto

Asesores comerciales y de call center

Médico general

Auxiliar de bodega

Ingeniero de pruebas

Analista contable

Odontólogo general

Técnico en refrigeración

Conductor de ambulancia

Brigadista

Auxiliar de logística para punto de venta

Promotor de ventas, entre muchos otros

Con esta oferta, Bogotá cierra el año impulsando oportunidades para quienes buscan iniciar su vida laboral y requieren acompañamiento para ingresar al mercado de trabajo en condiciones dignas y estables.

