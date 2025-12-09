Bogotá cerrará 12 vías por la ciclovía nocturna: conductores deberán planear rutas alternas

La ciclovía nocturna es uno de los eventos más esperados en la agenda decembrina de Bogotá. Cada año, miles de ciudadanos salen a recorrer la ciudad en bicicleta, patines o a pie, disfrutando de un espacio que combina deporte, cultura y movilidad sostenible. La capital vivirá una nueva edición que no solo celebra la tradición, sino también los 50 años de la ciclovía como política pública.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La jornada se extenderá por 95 kilómetros de vías habilitadas y tendrá actividades culturales, estaciones recreativas y novedades como el Bici-Karaoke. Sin embargo, para que todo funcione, será necesario cerrar varias arterias viales, lo que implica ajustes importantes para quienes se movilizan en carro o moto.



¿Cuándo será la ciclovía nocturna y cuál es el horario?

La cita es el jueves 11 de diciembre, desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche. Durante esas seis horas, las principales vías estarán reservadas para ciclistas, peatones y patinadores. Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus recorridos con anticipación, pues los cierres comenzarán minutos antes del inicio oficial. El objetivo es garantizar la seguridad de los participantes y ofrecer un espacio libre de vehículos para la práctica deportiva y la recreación. La ciclovía nocturna no solo busca promover el uso de la bicicleta, sino también generar integración ciudadana en un ambiente festivo. Por eso, el Distrito habilita corredores estratégicos que conectan el norte, centro y sur de la ciudad.



Corredores viales que estarán cerrados por la ciclovía nocturna en Bogotá

Estos son los tramos donde no habrá paso para vehículos particulares, motos, buses ni camiones durante la ciclovía nocturna:



Calle 170 (entre carrera 9 y avenida Boyacá)

Calle 116 (entre carrera 7 y avenida Boyacá)

Calle 72 (entre carrera 7 y carrera 15)

Calle 26 (entre carrera 7 y carrera 96)

Calle 17 sur y diagonal 16 sur

Calle 39 sur (entre carrera 50 y avenida Boyacá)

Avenida Boyacá (entre carrera 24 y calle 170)

Avenida Córdoba (entre calles 116 y 127)

Carrera 50 (entre avenida Américas y Autopista Sur)

Carrera 15 (entre calles 72 y 127)

Carrera 9 (entre calles 116 y 170)

Carrera 7 (entre calle 22 Sur y calle 116)

Los cierres coinciden con la hora pico de la tarde, lo que puede generar congestión en vías alternas. La recomendación principal es salir con tiempo, usar aplicaciones de tráfico en tiempo real y evitar los corredores mencionados. Quienes tengan compromisos en el norte pueden optar por la Autopista Norte, mientras que en el occidente la avenida Ciudad de Cali será una opción viable. Para el sur, la avenida Primero de Mayo y la Autopista Sur seguirán habilitadas en varios tramos.



Actividades y novedades durante la jornada

La ciclovía nocturna no se limita a abrir las calles para bicicletas. Este año, la jornada contará con estaciones de actividad física donde se ofrecerán clases dirigidas para quienes quieran ejercitarse en grupo. También habrá puntos de hidratación distribuidos a lo largo del recorrido, pensados para que los participantes se mantengan en buenas condiciones durante las seis horas del evento.



Una de las novedades más llamativas será el Bici-Karaoke, una propuesta que combina música y ciclismo. Se han diseñado dos rutas especiales para esta actividad: la primera inicia en la calle 26 con carrera 60 y se extiende hasta el Parque Nacional; la segunda parte del Parque El Virrey, baja por la carrera 15 y conecta con la calle 72 hasta llegar a la carrera 7. Estas rutas buscan ofrecer una experiencia diferente, donde el deporte se mezcla con el entretenimiento.



Además, la ciclovía nocturna será el escenario del Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas, un espacio que reunirá expertos en movilidad activa y sostenibilidad urbana. Este encuentro permitirá intercambiar ideas sobre cómo mejorar la infraestructura y promover el uso de la bicicleta en las ciudades.



Consejos para quienes participan en la ciclovía nocturna en Bogotá

Antes de salir, es importante revisar la bicicleta, asegurarse de que las luces funcionen y comprobar el estado de los frenos. También se recomienda usar ropa reflectiva y casco para aumentar la seguridad en la vía. Durante el recorrido, lo ideal es mantener una velocidad moderada y respetar el flujo de los demás participantes para evitar accidentes.

Publicidad

La hidratación es clave, por lo que conviene llevar agua y aprovechar los puntos dispuestos por la organización. Finalmente, está prohibido el uso de vehículos eléctricos o a combustión en la ciclovía, ya que el espacio está diseñado exclusivamente para bicicletas, patines y peatones.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL