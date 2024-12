Cantante Nelson Velásquez reclama que revendieron sus tiquetes en Aeropuerto El Dorado: "Patrañas"

El cantante vallenato Nelson Velásquez se mostró bastante molesto antes de abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá . Según denunció, al parecer, habían revendieron sus tiquetes y no lo dejaban ingresar al avión junto a los miembros de su agrupación musical.

"Ustedes no se merecen ningún respeto, ustedes no respetan a nadie. Necesito que me resuelvan esto ya", dijo en un clip que se ha viralizado en redes sociales, en el que se ve que los otros pasajeros sí pueden pasar por la puerta de embargue.

El artista indicó que llamaran a la Policía o a algún supervisor para que solucionaran la situación. "Llamen ya porque nosotros nos montamos", dijo.

Y añadió: "Eso es lo que hacen siempre, siempre con su vileza, con sus patrañas". Por le momento se desconoce si logró subirse al vuelo junto con sus acompañantes.

Cabe resaltar que el cantante Nelson Velásquez, conocido por haber sido parte de la agrupación Los Inquietos, se encuentra en una gira por varias ciudades y municipios de Colombia durante diciembre, según ha mostrado en sus redes sociales.

Durante estos días tiene programadas presentaciones en Barbosa, Medellín, Montería, Quibdó y Cali.

#OPINE. "Necesito que me resuelvan esto ya". El cantante de música vallenata Nelson Velazquez, reclamó furioso a empleadas de @Avianca porque supuestamente revendieron sus tiquetes. El artista se encontraba en el arpto @BOG_ELDORADO junto a varios integrantes de su agrupación. pic.twitter.com/2TvRENLFDJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) December 18, 2024

Disputa legal de Nelson Velásquez con Los Inquietos

Un juez penal de conocimiento de Medellín, en agosto de este año, dictó cuatro años de prisión (excarcelable) para el cantante de 51 años, por violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. También, se le impuso una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lo anterior debido a que en sus presentaciones ha interpretado canciones de Los Inquietos del Vallenato y, según el demandante, Jair López, no cuenta con los derechos para hacerlo.

No obstante, Velásquez mencionó días después de la sentencia que iba a apelar a la decisión y que las canciones "son de los compositores".

“La marca Los Inquietos del Vallenato era mía, la registraron para ellos a mis espaldas sin mi conocimiento. (...) Si nosotros hablamos de derechos de autor, las obras son de los compositores. Eso lo sabe todo el mundo. No sabemos en qué se basa esta persona (Jair López) para decir que yo utilicé algunas canciones que en su mayoría son de los compositores, quienes me han autorizado todo este tiempo para cantarlas”, dijo Velásquez a MTY Comedy.

Por su parte, Jair López, actual propietario de Los Inquietos del Vallenato, aclaró para el periódico El Colombiano que “la marca fue primero de otra empresa y a partir de 1999 la adquirió LG Music, actual propietaria".

"El compositor aporta una obra como materia prima, el director artístico es otro, al igual que el estudio de grabación, los músicos y el cantante. La obra tiene un compositor y la canta Nelson Velásquez, pero todo eso se hizo bajo coordinación, responsabilidad y propiedad de LG Music”, afirmó López.