Caso Juan Felipe Rincón: se revelan testimonios de las menores de edad involucradas

Hay una nueva versión sobre el asesinato de Juan Felipe Rincón , hijo del inspector de la Policía, general William Rincón. Noticias Caracol obtuvo las declaraciones de las dos niñas que aparecieron involucradas en estos hechos. Los testimonios hacen parte de las pruebas que analiza la Fiscalía General de la Nación.

El equipo jurídico de la familia de la víctima mortal estableció de manera cronológica lo que ellos llamaron el plan para engañar y matar a Juan Felipe. Según ellos, todo arrancó el 5 de noviembre de 2024.

Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón, habla de un perfil de redes sociales que “fue creado tan solo unos pocos días antes del primer contacto que tuvo este perfil con Juan Felipe Rincón. El 15 de noviembre, este perfil le escribe a las 2:10 p.m. a Juan Felipe con un ‘hola’. No como se ha querido exponer por parte de los medios de comunicación de que fue Juan Felipe quien tuvo el primer contacto”.

El 20 de noviembre, 5 días después, Juan Felipe, aseguró el defensor, se volvió a saludar con la aparente seguidora: “Este usuario le envía un video de una niña, aparentemente muy elaborada, con un maquillaje que no corresponde a su edad, lo que podría permitir inferir que la estaban instrumentalizando. Vemos que quien tomaba el contenido de Juan Felipe era el usuario x y le manifiesta que tiene una amiga que le quiere presentar y le envía unos videos de un perfil aparentemente de la red social TikTok, que corresponde a maria.jos.sotelo0, pero con un aspecto que llama la atención y es que los videos que contenía ese usuario correspondían a otra menor. Cuando vemos la conversación, Juan le pregunta que cuántos años tiene. Le dijo ’18… mentiras, 16”.

El abogado aseguró que el día 23 de noviembre se encontraron físicamente, por primera vez, el joven y la menor de edad y terminaron en el apartamento del hijo del inspector de la Policía. Allí, según el abogado, la menor, al ingresar al conjunto, entregó un número de cédula que sería falso. Al día siguiente, la niña de 15 años le pidió a Juan Felipe que la llevara a su casa en Quiroga, sur de Bogotá.

Criollo sostuvo que “la menor dice que llamó a la menor diciéndole que estuviera tranquila y que la persona que iban a ir no es de la Sijín y que ella conocía cuáles son los carros de la Sijín. Por palabras propias de la menor, la instrucción que da la joven es ‘tráigalo’”.

Luego llegaron al barrio y ocurrió la tragedia. Las autoridades aún investigan con qué arma le dispararon al hijo del inspector de la Policía.

Según el abogado de la familia Rincón, hay “unas vainillas que no han sido objeto de estudio con la rigurosidad que se amerita sobre las vainillas de una pistola que no ha sido identificada”.

Además, el defensor no descarta la participación de una tercera persona en este hecho: “Mandaron a una menor a la casa de un desconocido, supuestamente para embocarlo”.

¿Qué dijeron las niñas involucradas en el caso Juan Felipe Rincon?

Horas después del hecho se conocieron los testimonios que entregaron las niñas de 10 y 15 años, implicadas en este caso, a los peritos judiciales de Infancia y Adolescencia de la Fiscalía.

En su declaración, la menor de 15 años sostuvo que “yo le dije a Alison. Ya sé, yo le voy a decir que (…) con el carro mientras se come un chocolate con pan. Llamamos a la Policía y hacemos todo rápido. Me dijo que ‘está bien, vamos a hacerlo’".

Psicólogo del CTI: “Le dijiste a quién?”

Menor: “A Alison. Cuando yo vi salir la camioneta, uno ya reconoce las camioneta de la Sijín porque toda la Sijín anda en la misma camioneta, en el mismo estilo de camioneta. Yo vi la camioneta y yo lo volteé a mirar”.

La niña de 15 años aseguró que una de las mujeres donde vivía la menor le hizo una petición.

Menor: “No había podido dormir bien por lo que había pasado. Me despertaron las llamadas de Tatiana; me decía que a Camilo lo iban a meter preso por el homicidio que nada tiene que ver, por el porte ilegal de armas y otras cosas. Me explicaba que por favor los sacara, que así yo me tuviera que internar, que ella me cubría”.

Por su parte, la menor de diez años reveló cómo la habrían utilizado para un supuesto plan.

Niña de 10 años: “Es cuando mi mamá planea todos unos planes. no sé cuáles planes, pero se vieron el domingo”.

Psicólogo del CTI: “¿Planea? ¿Quién planea?

Niña de 10 años: “Mi mamá”

Psicólogo del CTI: “¿Para qué planea? ¿Qué fue lo que planeó?

Niña de 10 años: “Para que se reunieran el domingo".

Psicólogo del CTI: "¿Quién?"

Niña de 10 años: “Juan Felipe con Sara, con mi tío y con la amiga de mi mamá”.

Psicólogo del CTI: “¿Tu mamá planeó para que se reuniera Juan Felipe con Sara? ¿Y con quién más?”

Niña de 10 años: “Con Cami, mi tío; con mi tía Angie. Y, pues, Sara lo trajo”.

Por su parte, la familia del señalado asesino reveló una docena de chats, como parte del paquete de pruebas contra el hijo del inspector, a quien señalan de haber buscado a las niñas para instrumentalizarlas.

