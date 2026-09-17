Revelan las 3 vías donde más fotomultas ponen en Bogotá durante 2026: ya suman $7.920 millones

Las cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como fotomultas o cámaras salvavidas, siguen siendo uno de los mecanismos más controvertidos de control vial en Bogotá. Mientras las autoridades defienden su utilización como una herramienta para reducir la siniestralidad y promover el respeto por las normas de tránsito, las cifras de recaudo continúan alimentando el debate sobre su verdadera efectividad.



Durante un debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá, el concejal Marco Acosta reveló cifras que muestran cuáles son las cámaras que más ingresos generan por fotomultas en la capital. Según la información presentada por la Secretaría Distrital de Movilidad, tres dispositivos ubicados en dos importantes corredores viales acumularon cerca de $7.920 millones en recaudo durante 2026.



¿Cuáles son las vías de Bogotá donde más imponen fotomultas?

De acuerdo con los datos expuestos durante el debate, las cámaras con mayores ingresos están ubicadas en los siguientes puntos:



Avenida NQS con Calle 22A, sentido norte-sur.

Avenida NQS con Calle 22A, sentido sur-norte.

Avenida Calle 80 con Carrera 114.

Según explicó Acosta, estas tres cámaras acumularon cerca de $7.920 millones durante 2026, convirtiéndose en los puntos de mayor recaudo por fotodetección en la ciudad. Además, los 10 puntos con mayores ingresos por comparendos electrónicos sumaron aproximadamente $15.038 millones, una cifra que evidencia la concentración de sanciones en algunos corredores estratégicos de Bogotá. Las cifras presentadas en el cabildo distrital revelan que la infracción C29, relacionada con exceder los límites máximos de velocidad permitidos, concentra la gran mayoría del recaudo obtenido por las cámaras salvavidas.

De hecho, entre 2022 y 2025 esta conducta representó entre el 88,6% y el 93,4% de los ingresos generados por los sistemas de fotodetección. Esto significa que la principal función de estos dispositivos continúa enfocada en vigilar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en las vías de la ciudad, especialmente en corredores con alto flujo vehicular.



Más de dos millones de comparendos en cuatro años

Durante el debate también se conoció la dimensión que ha alcanzado el sistema de cámaras de fotodetección en Bogotá. Según la información oficial divulgada en la sesión, entre 2022 y 2025 se impusieron 2.184.809 comparendos mediante estos dispositivos, equivalentes a cerca de 1.500 sanciones diarias. En términos económicos, el recaudo acumulado entre 2022 y abril de 2026 llegó a aproximadamente $760.647 millones. Asimismo, los valores derivados de la imposición de comparendos superan el billón de pesos, de acuerdo con la información presentada por la administración distrital.

Durante la discusión en el Concejo de Bogotá, Marco Acosta planteó la necesidad de evaluar si el crecimiento en el número de comparendos y en el recaudo está acompañado por mejoras verificables en materia de seguridad vial. La discusión ocurre en un contexto en el que la ciudad sigue enfrentando altos niveles de accidentalidad. Entre 2022 y 2025, Bogotá registró 2.207 siniestros con fallecidos y 48.208 siniestros con lesionados, según los datos expuestos durante el debate. Por ello, uno de los principales puntos de la discusión ha sido determinar qué tan efectivas resultan las cámaras para modificar comportamientos de riesgo y reducir la ocurrencia de accidentes en sus zonas de influencia.



Bogotá tendrá nuevas cámaras de fotodetección

La polémica alrededor de las fotomultas cobra aún más relevancia porque la Secretaría Distrital de Movilidad anunció la instalación de 18 nuevas cámaras en nueve puntos de la ciudad. Según la entidad, estos dispositivos permitirían reducir la siniestralidad y evitar cientos de lesionados durante los próximos años.



Mientras avanza esa expansión, la Avenida NQS con Calle 22A y la Avenida Calle 80 con Carrera 114 se mantienen como los puntos que más ingresos generan por fotomultas en Bogotá durante 2026. Las cifras reveladas durante el debate liderado por Marco Acosta vuelven a poner bajo la lupa el funcionamiento de un sistema que sigue siendo objeto de discusión entre conductores, expertos en movilidad y autoridades distritales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL